Рецепт Юлии Высоцкой: как приготовить за 15 минут творожную запеканку в банке

Творожная запеканка Юлии Высоцкой готовится уж точно не ради экономии, а для наслаждения вкусом. Это блюдо – настоящий шедевр, ничуть не напоминающий тот примитивный брикет, который носил такое же название во времена Союза и был популярен в детских учреждениях. Как приготовить творожную запеканку в банке, расскажет Joinfo.ua.

Необходимые продукты:

350 граммов творога;

горсть шоколадных «капель»;

60 граммов сахара;

40 граммов сливочного масла;

одно яйцо;

чайная ложка ванильного сахара;

столовая ложка кукурузного крахмала;

горсть замороженной брусники.

Приготовление:

Взбейте мягкое масло с сахаром и яйцом, добавьте ваниль. Должен получиться крем. Добавьте в него творог и снова хорошо взбейте. В получившуюся массу всыпьте крахмал и размешайте.

Разделите смесь на две порции, в одну из которых добавьте шоколадные «капли», а в другую положите чернику, после того, как она разморозится. При желании вы можете добавить и другие ягоды, а также – сухофрукты, орехи, изюм (на что хватит фантазии).

Разложите смеси по банкам, но не заполняйте их до самого верха, так как запеканка во время приготовлении увеличивается в размере. Выпекайте блюдо в течение пяти-семи минут. Время должно зависеть от величины формы.

По консистенции творожная запеканка напоминает нежное облачко. Это угощение можно подавать в качестве десерта на праздничный стол и готовить в будние дни.