Рецепт Юлии Высоцкой: как приготовить за 15 минут творожную запеканку в банке

Запеканка – это блюдо, которое, соответственно, запекают. Придумали ее давным-давно, но не ради кулинарных изысков, а чтобы экономить. Хозяйки собирали все, что есть в доме: яйца, овощи, творог, масло, сливки и приготавливали что-то вроде пирога.
Творожная запеканка Юлии Высоцкой готовится уж точно не ради экономии, а для наслаждения вкусом. Это блюдо – настоящий шедевр, ничуть не напоминающий тот примитивный брикет, который носил такое же название во времена Союза и был популярен в детских учреждениях. Как приготовить творожную запеканку в банке, расскажет Joinfo.ua.
Необходимые продукты:
- 350 граммов творога;
- горсть шоколадных «капель»;
- 60 граммов сахара;
- 40 граммов сливочного масла;
- одно яйцо;
- чайная ложка ванильного сахара;
- столовая ложка кукурузного крахмала;
- горсть замороженной брусники.
Приготовление:
Взбейте мягкое масло с сахаром и яйцом, добавьте ваниль. Должен получиться крем. Добавьте в него творог и снова хорошо взбейте. В получившуюся массу всыпьте крахмал и размешайте.
Разделите смесь на две порции, в одну из которых добавьте шоколадные «капли», а в другую положите чернику, после того, как она разморозится. При желании вы можете добавить и другие ягоды, а также – сухофрукты, орехи, изюм (на что хватит фантазии).
Разложите смеси по банкам, но не заполняйте их до самого верха, так как запеканка во время приготовлении увеличивается в размере. Выпекайте блюдо в течение пяти-семи минут. Время должно зависеть от величины формы.
По консистенции творожная запеканка напоминает нежное облачко. Это угощение можно подавать в качестве десерта на праздничный стол и готовить в будние дни.
Приятного аппетита!