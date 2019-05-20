То, о чем не говорят... Неловкие вопросы о беременности и родах

Есть вещи, о которых мы стесняемся говорить даже сегодня - в эпоху всеобщей раскрепощенности, особенно это касается будущих мам, которые очень ранимы, уязвимы. Надо ли удалять волосы в интимной зоне перед родами? Не обкакаюсь ли я, когда буду рожать? Можно ли в ожидании ребенка заниматься сексом? Эти и другие «неловкие» вопросы волнуют многих, пишет Rus.tvnet.lv.
Раньше и сейчас
Еще в недавнее советское время, когда женщину, везли в роддом, медсестра велела ей лечь и раздвинуть ноги. При помощи белого пенящегося раствора и бритвы она без лишних церемоний принималась за работу и удаляла волосы с интимной зоны женщины.
Стоит отметить, что тогда редко кто делал ваксинг или аккуратно приводил «это место» в порядок, что уж говорить о полном удалении волос..
Тогда в модных журналах не писали о ваксации зоны бикини в стиле Playboy, G, сфинкса или на бразильский манер.
Бывало, что у женщины уже отошли воды в машине скорой помощи, она стонала от боли, и ни о какой гигиене интимной зоны не могло быть и речи.
«Она общипала меня как курицу, - вспоминает Инара, родившая дочь в далеком 1960 году. Начав процедуру бритья, медсестра поняла, что шейка матки активно раскрывается и ребенок вот-вот начнет выходить, поэтому оставила холмик Венеры с очень странной «прической».
В наше время каждая женщина сама решает, украшать ли ей свои интимные зоны (и как именно) или же отдаться природе и оставить их небритыми.
Однако если будущая мама решила избавиться от растительности, так сказать, освободиться от «всего животного», по причине того, что в ее животике растет малыш, вполне вероятно, что она просто не сможет добраться до своей «зоны женственности».
Не каждая беременная хочет и может себе позволить отправиться в салон красоты. К тому же всем известно, что волоски отрастают через неделю-полторы и снова начинают раздражать.
Во время беременности и так меняется настроение - то становится страшно, то хочется плакать, то резко разыгрывается аппетит, а тут еще эта зараза?
Если есть доверие в отношениях с партнером, то можно попросить помощи у него. Однако, скорее всего, он вряд ли окажется мастером ваксинга.
Единственный выход - ухаживать за собой в пределах возможного, не нервничать и готовиться к счастливому событию, которое намного важнее нескольких волосков.
Одна моя подруга настолько переживала, как она будет выглядеть на столе в роддоме, что перед самыми родами побежала в салон убедиться в том, не остался ли какой-то волосок у нее на ногах, а еще - сделать педикюр. Ее больше волновал выбор цвета лака для ногтей (с блестками или без), чем сами роды.
Стоит отметить, что ее муж и мама в это время от волнения чуть ли не без сознания лежали.
Другая же знакомая - деревенская женщина, которая рожала уже пятого малыша, - на роды попала прямо из хлева, где у нее отошли воды, и совершенно этого не стеснялась.
Вместе с сестричками посмеялась, что «пахнет настоящим дерьмом», и еще успела сходить в душ.
«С точки зрения медицины, абсолютно не важно, есть волосы в интимной зоне или нет - все зависит от того, как женщина чувствует себя комфортнее», - объясняет гинеколог и акушер Veselības centra 4 Вия Вейса.
Волосы на интимном месте не мешают осуществлению медицинских манипуляций - проведению кесарева сечения по необходимости или наложению швов.
В случае, если во время родов все-таки нужно убрать волосы, это делается уже на месте, говорит доктор.
Можно ли заняться любовью?
Иногда акушерки шепчут будущим мамочкам на ушко: «Если хочешь, чтобы все произошло быстрее, перед великим днем займись с мужем любовью». И этот совет вполне обоснован. «Если не имеется осложнений, то для половых отношений во время беременности ограничений нет - все зависит от желаний пары. Сперма содержит биологически активные вещества - простогландины, которые также естественно выделяются в родовых путях перед родами и способствуют началу процесса. Оргазм также повышает родовую активность и тонус», - говорит врач.
Без стресса!
Выделения во время родов - это естественный процесс, но также и очень деликатная тема, которую женщины обсуждают только с близкими. Однако не столько выделения являются проблемой, сколько страх и чувство стыда, которое испытывают мамочки во время родов.
Иногда пережитая эмоциональная травма настолько серьезно сказывается на женщине, что второго ребенка она решает рожать с помощью кесарева сечения.
Одна молодая девушка рассказывала, что перед родами гостила у свекрови, которая очень сытно ее накормила. И Боже мой... гороховой кашей! Роды приближались медленно и болезненно. Спать и стонать акушерка не разрешала - дала специальную опору на колесиках и велела ходить по коридору.
И вдруг в какой-то момент девушка почувствовала, что у нее свело всю нижнюю часть живота, а вниз по ногам потекла вонючая кориченевая жидкость.
«Ощущение было ужасное - такая смесь боли, стыда, кошмара, которые я никогда еще не испытывала», - призналась она.
Можно не добавлять, что во второй раз она это пережить не хотела. Однако на самом деле причин переживать по такому поводу нет, потому что для медицинского персонала это обычное явление - настолько же привычное, как проверка электронной почты или поход к парикмахеру.
Как прямая кишка, так и мочевой пузырь находятся в области малого таза, и при движении малыша по родовым путям в небольшом количестве неконтролируемо может выделяться как моча, так и содержание прямой кишки, рассказывает Вия Вейса. Однако клизма - обычная в наши дни процедура - перед родами не рекомендуется.
Очень часто, когда возникают первые схватки и постепенно начинает раскрываться шейка матки, испражнения могут происходить даже несколько раз, тем самым сама природа заранее позаботилась о том, чтобы при самом рождении ребеночка прямая кишка была уже пуста и ее содержимое не высвобождалось.
Иногда клизма используется, если у мамочки еще перед родами были запоры и несколько дней перед родами она не ходила нормально в туалет.
«Ключевые слова в связи со всем этим - «без лишнего стресса», - добавляет Вия Вейса.
Статья подготовлена в сотрудничестве с Magnesium Diasporal Direkt.