Привычки, которые вредят женскому здоровью

Обувь на высоком каблуке

Многие женщине в качестве повседневной обуви выбирают туфли, босоножки на высоком каблуке. Это красиво, сексуально, и придает образу особого шарма. Но и не здоровье это отражается, правда не лучшем образом. Высокие каблуки негативно влияют на суставы, впоследствии чего может появиться артрит, повреждение сухожилий, боль в спине.

Сон в макияже

Иногда, возвращаясь после вечеринки домой, лень смывать макияж. Но нужно все же с этой привычкой бороться, иначе могут появляться высыпания, раздражения.

Тяжелая сумка

Вроде складываешь в сумочку чуть-чуть вещей, а все равно она тяжелая. Сегодня столько разных гаджетов и аксессуаров без которых не обойтись, но как-то нужно решать эту проблему. Тяжелый вес может привести к серьезным проблемам со спиной, болям в шее, а также быть причиной плохой осанки.

Неправильно подобранный размер бюстгальтера

Считается, что около 70% женщин носят бюстгальтер неправильного размера. На здоровье это может сказаться тем, что появляется боль в спине,шее,груди, нарушается кровообращение, могут возникнуть высыпания.

Недосып