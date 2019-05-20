Что происходит с телом женщины на каждой из 42 недель беременности?

Это потрясающе, что может сотворить женское тело - за неполный год будущая мамочка создает в своем животе идеальные условия для того, чтобы в нем могла развиваться новая жизнь. О том, какие изменения каждую неделю происходят с телом беременной, рассказывает американский журнал Parents.
1-я неделя
Если пара осознанно решила зачать ребенка, это самое подходящее время пересмотреть свои пищевые привычки и диету. Естественно, необходимо прекратить употребление алкоголя, отказаться от сигарет, наркотических веществ и некоторых медицинских препаратов. Уже с первой недели важно консультироваться с врачом. Хорошим решением будет начать принимать витамины для беременных с фолиевой кислотой.
2-я неделя
Может это еще и не так заметно, но женское тело уже готовится ближайшие месяцы заботиться о малыше! Яичники начинают интенсивно выделять гормон прогестерон, который готовит матку принять только-только оплодотворенную яйцеклетку, или зиготу.
3-я неделя
На этом этапе у женщины могут наблюдаться незначительные выделения крови, которые иногда принимают за менструацию - так происходит, поскольку яйцеклетка соприкасается с маткой.
К врачу стоит обратиться лишь в случае, если кровотечение обильное и сопровождается острыми болями - это может указывать на то, что оплодотворенная яйцеклетка прикрепилась не там, где нужно.
4-я неделя
Именно в этот момент многие женщины понимают, что они в положении, потому что не приходят ожидаемые месячные. Иногда возникает неприятная чувствительность груди, часто обостряется восприятие вкусов и запахов.
5-я неделя
От одной эмоции к другой! Для 5-й недели характерны резкие перепады настроения, которые вызваны усиленной деятельностью гормонов. Эта эмоциональность будет сохраняться еще около месяца и может вернуться в последнюю неделю беременности.
Очень важно понять, что изменение настроения вызывают реакции приспособления тела женщины к новой жизни - примерно 10-12% беременных в этот период испытывают депрессивные чувства.
6-я неделя
Пришло время для всех стереотипов и мифов о ходе беременности - 6-я неделя приходит с чувством тошноты, усталостью, головными болями, запорами, недомоганием и уже известными перепадами настроения. Тело потихоньку «перестраивает» все, чтобы приготовиться к следующим месяцам!
7-я неделя
Пусть это еще не слишком заметно визуально, но большинство беременных на этом этапе начинают замечать, что они немного прибавили в весе и любимые брюки уже не так хорошо сидят на них, как раньше. Пришло время задуматься о более удобной одежде. У некоторых счастливых будущих мам в этот период на лице появляется «сияние беременной женщины», однако во многих случаях гормональные изменения вызывают прыщи и различные высыпания на коже.
8-я неделя
Возникает желание съесть абсолютно все!
Это правда, что женщина ест за двоих, но стоит помнить, что для полноценного развития ребенка хватит дополнительных 300 ккал (600, если ожидаются близнецы).
Конечно, большая плитка шоколада выглядит очень заманчиво, однако она будет манить и после появления малыша на свет.
9-я неделя
В теле женщины продолжает увеличиваться объем крови, поэтому будущая мамчока может ощущать головокружения и более частое желание пописать. Некоторые замечают, что у них сильнее стали выделяться вены, а другие жалуются на кровотечение из носа.
10-я неделя
«Ты просто сияешь!» - говорят коллеги и друзья,и так и есть на самом деле - усиленное действие гормонов и дополнительный объем крови делают кожу женщины сияющей и лицо румяным.
Потихоньку увеличивается грудь, потому что молочные железы начинают подготовку к выработке молока!
11-я неделя
На этом этапе признаки беременности уже гораздо виднее для окружающих. Матка женщины достигает примерно размера грейпфрута.
12-я неделя
До этого момента матка будущей мамы была закреплена в области таза, однако теперь она уже начинает двигаться вверх, надавливая на мочевой пузырь.
Возможно помутнение зрения, но это нормально, и этот симптом обычно пропадает примерно через два месяца после появления ребенка на свет.
13-я неделя
В это период женщина может начать ощущать себя немного неуклюжей - тут виноват гормон релаксин, который смягчает тканевые связки и мышцы тела беременной, подготавливая его к родам!
14-я неделя
Уже второй триместр! В этот период значительно снижается риск спонтанных абортов, потихоньку начинает стабилизироваться гормональный фон. Будущая мама начинает чувствовать себя лучше, появляется больше энергии, а также здоровый умеренный аппетит.
15-я неделя
В этот момент женщины начинают замечать один из самых странных симптомов беременности - кожа принимает немного темноватый оттенок, особенно в области грудных сосков, подмышек и передней части бедра.
У темноволосых и светлокожих женщин пигментация может также появляться вокруг глаз, носа или в области щек. Обычно со временем она уменьшается, однако совсем исчезает редко.
16-я неделя
Тук-тук! На этой неделе многие будущие мамочки начинаются ощущать немного непонятные движения в животе. Но это еще не сильные сигналы юного футболиста, и женщины, которые первый раз в положении, могут спутать эти ощущения с обычными особенностями работы пищеварительного тракта.
17-я неделя
Сейчас животик уже по-настоящему заметен! К тому же матка становится все больше и больше (для сравнения: представьте, что небольшая груша вырастает до размеров большого баскетбольного мяча), и женщину может ждать прибавка в весе на полкилограмма в неделю.
18-я неделя
Малыш начинает конкретно давать о себе знать парочкой ударов или пинков.
19-я неделя
Будущая мамочка может ощущать себя не очень устойчиво на ногах - это нормально, потому что центр гравитации ее тела начинает еще больше изменяться. От веса может начать болеть спина - очень важно ходить с прямой спиной. Боли можно ослабить, сев таким образом, чтобы ноги находились немного выше живота, или лечь в «позу эмбриона» - на бок, притянув ноги к себе.
20-я неделя
Практически половина путешествие под названием «Беременность» пройдена! О себе напоминают и связки, которые постепенно растягиваются - возможны острые боли в районе бедер и живота.
21-я неделя
Женское тело кардинально меняется, и абсолютно нормально, если будущую мамочку иногда пугает то, как изменился ее силуэт. Главное - постараться лишний раз не переживать по этому поводу, а также одеваться удобно и красиво!
22-я неделя
Могут вернуться головокружения - на сей раз потому, что у женщины понижено кровяное давление. Под действием гормонов ногти беременной становятся крепче, волосы - толще, однако при этом волосы могут появляться и в нежелательных местах. Важно помнить, что нельзя применять средства для депиляции!
23-я неделя
Будущая мамочка может жаловаться на отсутствие энергии, потому что ее тело активно делится минеральными веществами и витаминами с малышом. К счастью, это легко исправить с помощью пищевых добавок, прежде, конечно, проконсультировавшись по этому поводу с врачом.
24-я неделя
Многие женщины сталкиваются с изменением либидо - при этом некоторые из-за чувствительности тела даже думать не хотят о половой жизни, в то время как у других, наоборот, может проснуться невиданная страсть к своему партнеру.
25-я неделя
Животик будущей мамочки готов принять крупные формы - малышу понадобится много места!
Матка продолжает увеличиваться и расширяться вверх, могут возникать трудности при вдохе, однако к этому обычно быстро привыкают.
26-я неделя
К этой неделе женщина прибавила примерно семь килограммов - в них входят вес ребенка, а также дополнительный вес крови, околоплодных вод, груди и плаценты.
27-я неделя
В этот момент ребеночек в животе уже размером с вилок цветной капусты и, скорее всего, может отличить голос мамы от других.
Будущая мамочка, в свою очередь, может почувствовать себя эмоционально сильнее и даже агрессивнее - ведь ей нужно обеспечить лучшие условия для маленькой жизни!
28-я неделя
Да, она это сделала - второй триместр позади! Последние три месяца беременности физически самые трудные - дополнительный вес дает о себе знать болями в мышцах и костях, кроме того, может быть нарушен цикл сна, а также часто наблюдается одышка - нехватка воздуха.
29-я неделя
Многие женщины сталкиваются с выделением молозива из грудных желез - это не повод для тревоги, однако для комфорта рекомендуется использовать вкладыши (прокладки) в бюстгальтер.
30-я неделя
Растягивается кожа, и появляются растяжки (которые после беременности становятся менее заметными). Может появиться сухость кожы и зуд, от которых легко избавиться с помощью увлажняющего крема.
31-я неделя
Будущая мамочка может ощущать хроническую недостаточную чувствительность или онемение в нижней части тела, о чем не стоит переживать. Причина очень проста - матка, увеличиваясь в размерах, начинает сдавливать нервы. Этот симптом обычно проходит быстро.
32-я неделя
Малыш настолько основательно начинает давить на внутренние органы, что это может привести к появлению таких симптомов, как изжога, одышка и невозможность сдержать мочу. Нередко пропадает аппетит, а также может вернуться небольшая тошнота.
33-я неделя
Тут женщину могут настичь легкие схватки - однако совершенно не стоит волноваться, потому что они очень быстро проходят. Таким образом тело беременной готовится к процессу родов как физически, так и психологически.
35-я неделя
Один из последних признаков поздней стадии беременности - густые выделения из влагалища розового или более насыщенного красного цвета.
Их причина - в разрушении слизистой пробки, которая защищала маточный канал от бактерий. Не стоит впадать в панику - это не значит, что начались роды!
36-я неделя
В это время женщина может ощутить, что живот будто стал легче - это потому, что малыш переместился немного ниже и готовится принять необходимое для родов положение. Увеличиваются также молочные железы.
37-я неделя
Будущая мамочка начинает физически и психологически созревать и готовиться к родам - это может случиться в любой момент!
38-я - 42-я недели
Ребенок может дать о себе знать в любой момент, поэтому нужно быть наготове! На самом деле в назначенный врачом срок рожают менее 5% женщин, поэтому будущей мамочке не стоит волноваться, если это произойдет немного раньше или позже, чем было запланировано, - с малышом все хорошо!
Беременные часто переживают, что воды могут отойти в публичном месте. Нет оснований беспокоиться и на сей счет, потому что обычно о начале родов сигнализируют только несколько капель, и после этого есть достаточно времени для того, чтобы связаться с врачом и отправиться в больницу.
О том, что тот самый момент настал, обычно свидетельствуют схватки средней силы. При этом постепенно шейка матки раскрывается до 7 см.
Тогда уже начинаются настоящие схватки. Их невозможно спутать с чем-то другим - один наплыв напряжения длится примерно минуту. После того как малыш нашел свой путь в этот мир, мамочке остается только избавиться от его "домика" - плаценты.
Ну вот чудо и случилось! В мир пришла новая жизнь, и за этим путешествием начинается новое - длиннее и гораздо интереснее!