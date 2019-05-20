Что происходит с телом женщины на каждой из 42 недель беременности?

22-я неделя

Могут вернуться головокружения - на сей раз потому, что у женщины понижено кровяное давление. Под действием гормонов ногти беременной становятся крепче, волосы - толще, однако при этом волосы могут появляться и в нежелательных местах. Важно помнить, что нельзя применять средства для депиляции!

23-я неделя

Будущая мамочка может жаловаться на отсутствие энергии, потому что ее тело активно делится минеральными веществами и витаминами с малышом. К счастью, это легко исправить с помощью пищевых добавок, прежде, конечно, проконсультировавшись по этому поводу с врачом.

24-я неделя

Многие женщины сталкиваются с изменением либидо - при этом некоторые из-за чувствительности тела даже думать не хотят о половой жизни, в то время как у других, наоборот, может проснуться невиданная страсть к своему партнеру.

25-я неделя

Животик будущей мамочки готов принять крупные формы - малышу понадобится много места!

Матка продолжает увеличиваться и расширяться вверх, могут возникать трудности при вдохе, однако к этому обычно быстро привыкают.

26-я неделя

К этой неделе женщина прибавила примерно семь килограммов - в них входят вес ребенка, а также дополнительный вес крови, околоплодных вод, груди и плаценты.

27-я неделя

В этот момент ребеночек в животе уже размером с вилок цветной капусты и, скорее всего, может отличить голос мамы от других.

Будущая мамочка, в свою очередь, может почувствовать себя эмоционально сильнее и даже агрессивнее - ведь ей нужно обеспечить лучшие условия для маленькой жизни!

28-я неделя

Да, она это сделала - второй триместр позади! Последние три месяца беременности физически самые трудные - дополнительный вес дает о себе знать болями в мышцах и костях, кроме того, может быть нарушен цикл сна, а также часто наблюдается одышка - нехватка воздуха.

29-я неделя

Многие женщины сталкиваются с выделением молозива из грудных желез - это не повод для тревоги, однако для комфорта рекомендуется использовать вкладыши (прокладки) в бюстгальтер.

30-я неделя

Растягивается кожа, и появляются растяжки (которые после беременности становятся менее заметными). Может появиться сухость кожы и зуд, от которых легко избавиться с помощью увлажняющего крема.

31-я неделя

Будущая мамочка может ощущать хроническую недостаточную чувствительность или онемение в нижней части тела, о чем не стоит переживать. Причина очень проста - матка, увеличиваясь в размерах, начинает сдавливать нервы. Этот симптом обычно проходит быстро.

32-я неделя

Малыш настолько основательно начинает давить на внутренние органы, что это может привести к появлению таких симптомов, как изжога, одышка и невозможность сдержать мочу. Нередко пропадает аппетит, а также может вернуться небольшая тошнота.

33-я неделя