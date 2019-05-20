Бегите, прячьтесь! Два знака Зодиака, которые быстрее других впадают в панику

Так, одни люди принимают любые обстоятельства рационально, решают вопросы и двигаются дальше, другие – впадают в истерику. Оказывается, есть знаки Зодиака, которые быстрее других впадают в панику. Их 2!

Лев

Львы – очень интересные натуры, потому что они впадают в панику даже тогда, когда для этого совершенно нет повода. Когда все слишком спокойно – им тревожно, когда все напряженно – им еще больше тревожно. Каков же ключ к спокойствию? Львы не паникуют тогда, когда четко следуют плану, так им легче убедить себя в том, что никаких сюрпризов не будет.

Овен

Овны же наоборот – очень легко справляются с трудностями, но почему же тоже носят «клеймо» паникеров? Все дело в том, что Овны очень упрямы, они отказываются признавать свою слабость и часто идут напролом. Результат – переутомление и стресс. Когда все это наваливается, они впадают в сильную панику. Ключ к спокойствию – давать себе возможность сделать паузу, отдохнуть.