Бегите, прячьтесь! Два знака Зодиака, которые быстрее других впадают в панику

Стресс - явление, с которым порой сталкивается каждый. Но важен не фактор стресса, а умение на него реагировать, пишет Fabiosa.ru.
Так, одни люди принимают любые обстоятельства рационально, решают вопросы и двигаются дальше, другие – впадают в истерику. Оказывается, есть знаки Зодиака, которые быстрее других впадают в панику. Их 2!
Лев
Львы – очень интересные натуры, потому что они впадают в панику даже тогда, когда для этого совершенно нет повода. Когда все слишком спокойно – им тревожно, когда все напряженно – им еще больше тревожно. Каков же ключ к спокойствию? Львы не паникуют тогда, когда четко следуют плану, так им легче убедить себя в том, что никаких сюрпризов не будет.
Овен
Овны же наоборот – очень легко справляются с трудностями, но почему же тоже носят «клеймо» паникеров? Все дело в том, что Овны очень упрямы, они отказываются признавать свою слабость и часто идут напролом. Результат – переутомление и стресс. Когда все это наваливается, они впадают в сильную панику. Ключ к спокойствию – давать себе возможность сделать паузу, отдохнуть.
Как видите, эти два знака очень разные, как и причины их склонности к панике. У каждого человека есть свой ключ к спокойствию, но одно общее правило для всех – не стоит переживать, берегите свои нервы, давайте себе возможность отдохнуть и с новыми силами двигаться вперед!