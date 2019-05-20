Медики пояснили, почему не нужно застилать постель после сна

Медики предупреждают: привычка застилать постель сразу после сна может способствовать развитию аллергии, а также астмы из-за размножающихся в ней пылевых клещей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, проводившееся в Великобритании.

По словам британских исследователей, экскременты пылевых клещей, которые обитают в любой человеческой постели, могут вызывать у некоторых людей серьезные аллергические реакции – например, в виде бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита, конъюнктивита. Даже по скромным подсчетам в любой постели после того, как человек проспал ночь, по утрам присутствует около полутора миллиона пылевых клещей. Если заправить постель сразу после сна, их концентрация станет еще выше, утверждают медики.

Дело в том, что для развития этих микроорганизмов идеальной средой являются теплые влажные условия, а именно таковые возникают в постели во время сна. Человеческое тело постоянно выделяет влагу через пору кожи и дыхание, - в особенности, закутанное в одеяло, к тому же еще и в теплую погоду. Если, проснувшись утром, начать сразу после сна застилать постель, то можно обеспечить в ней парниковый эффект, особенно хорошо подходящий для размножения клещей.