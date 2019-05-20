Три совета, как выбрать сосиски

Качественные мясные сосиски на самом деле существуют! Просто нужно уметь их выбрать, пишет Ivona. Как проверить, качественный ли продукт перед вами.
- Смотрите на упаковку.
Если в вакуумной упаковке много жидкости, значит, с целью сэкономить на мясе в сосиску добавили много воды. Чтобы удержать ее, в продукт досыпают пищевую добавку каррагинан или более дешевый вариант – крахмал. Оба эти ингредиента разрешены. Но, покупая сосиски, мы хотим платить за мясо, а не за воду, так ведь?
- Проведите эксперимент.
Так как же определить, много ли добавок содержится в сосисках? Разрежьте сосиску и капните на нее… йодом. Если капля йода стала темно-синей, в такой продукт добавили слишком много загустителя. Если же йод не изменил цвет, на этой сосиске не экономили, и ее можно смело есть.
- Поджарьте сосиску.
При жарке качественной сардельки ее структура не меняется. А если вы всегда думали, что лопнувшая сосиска хорошо, все не так. На самом деле это показатель того, что производители добавили в продукт очень много влаги, экономя на мясе.
В итоге сосиска начинает набирать температуру, вода в ней закипает, ей некуда деваться – и она разрывает оболочку. Так что если после термообработки сосиска или сарделька заметно увеличилась, треснула или разлезлась, ее форма испортилась, это некачественный продукт.