Три совета, как выбрать сосиски

Смотрите на упаковку.

​ Если в вакуумной упаковке много жидкости, значит, с целью сэкономить на мясе в сосиску добавили много воды. Чтобы удержать ее, в продукт досыпают пищевую добавку каррагинан или более дешевый вариант – крахмал. Оба эти ингредиента разрешены. Но, покупая сосиски, мы хотим платить за мясо, а не за воду, так ведь?

Проведите эксперимент.

Так как же определить, много ли добавок содержится в сосисках? Разрежьте сосиску и капните на нее… йодом. Если капля йода стала темно-синей, в такой продукт добавили слишком много загустителя. Если же йод не изменил цвет, на этой сосиске не экономили, и ее можно смело есть.

Поджарьте сосиску.

​При жарке качественной сардельки ее структура не меняется. А если вы всегда думали, что лопнувшая сосиска хорошо, все не так. На самом деле это показатель того, что производители добавили в продукт очень много влаги, экономя на мясе.