Домашнее мороженое: ТОП-5 соблазнительных рецептов для жаркого лета

3. Домашнее мороженое: рецепт замороженного сока с киви

Очередное мороженое в домашних условиях приготовим из киви. Такой десерт не только яркий зеленый и нарядный, как само лето, но еще и с приятной консистенцией и нежной кислинкой. Это мороженое прекрасно утоляет жажду и поднимает настроение даже в хмурый день. Кстати, ты можешь сделать такой же замороженный сок из клубники, малины, апельсина и других ягод и фруктов на свой вкус.

Ингредиенты:

5 киви,

сахар по вкусу,

10 г ванильного сахара.

Приготовление:

Спелые плоды киви очисти от шкурки и хорошенько разомни вилкой.

Добавь обычный и ванильный сахар по вкусу и перемешай до консистенции пюре.

Выложи пюре из киви в формочки. Для красоты можно на дно поместить целенькие тонкие ломтики киви.

Вставь в формочки деревянные палочки и отправляй в холодильник для заморозки примерно на 2-3 часа.

После того, как пюре затвердеет, достань замороженный сок из формочек и сразу же подавай.

4. Пьяный замороженный сок: мороженое с клубникой, малиной и игристым вином

Как насчет алкогольного мороженого? Мало кто устоит на ногах в прямом и переносном смысле слова перед соблазнительным сочетанием ягодного микса с клубникой, малиной и игристым вином. Но не переживай, в таком домашнем мороженом мало что останется от алкоголя, разве что пьянящий аромат.

Ингредиенты:

300 г клубники,

200 г малины,

2 ст. ложки сахара,

250 мл игристого вина,

50 мл воды.

Приготовление:

Очищенную клубнику и малину измельчи в блендере и процеди через сито, чтобы избавиться от зернышек. Добавь сахар и взбей до однородной массы. Добавь воду и игристое вино, снова быстро перемешай, чтобы вино не успело сильно выветриться. Выложи ягодную массу в формочки и помести в морозилку на 2-3 часа. Периодически перемешивай замороженный малиново-клубничный сок, а на последнем этапе вставь деревянные палочки и оставь до полной заморозки. После того, как замороженный сок из клубники и малины с вином затвердеет, достань его из формочек и сразу же подавай.

5. Как сделать замороженный сок из черники с виски

Продолжая алкогольную тему летних десертов, на этот раз предлагаем поэкспериментировать с черничным замороженным соком, рецепт которого включает виски. Это не менее вкусненько, освежающе и весело. Попробуй!

Ингредиенты:

300 г черники,

0,5 лимона,

2-3 ст. ложки сахара,

75 мл виски,

200 мл воды,

Приготовление:

Чернику взбей в блендере до состояния пюре. При желании процеди, чтобы избавиться от шкурки и косточек. Сахар раствори в воде. Влей в черничную массу сахарный сироп, добавь лимонный сок, виски и перемешай. Помести ягодную массу в формочки, вставь деревянные палочки и отправь в морозилку на 2-3 часа. После того, как замороженный сок из черники с виски затвердеет, достань его из формочек и сразу же подавай.