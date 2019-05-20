Домашнее мороженое: ТОП-5 соблазнительных рецептов для жаркого лета

Как сделать мороженое в домашних условиях? Жарким летом так и хочется охладиться чем-нибудь приятно прохладным. Вот тут и придет на выручку домашнее мороженое или замороженный сок. Ведь поле для экспериментов просто неограниченно – лето, солнце, жара, фрукты и ягоды!
Приготовь на выбор домашнее мороженое, рецепт которого предлагает Tochka.net, и ты получишь прекрасный прохладный десерт в жару. Кстати, в домашних условиях мороженое получается мало того, что вкуснее магазинного, так и еще намного полезнее и безопаснее. Ведь ты можешь сама контролировать, какие продукты и в каком количестве будешь использовать.
Домашнее мороженое – общие рекомендации:
- Не беда, если у тебя нет специального кухонного гаджета для приготовления домашнего мороженого. Ты можешь обойтись и без мороженицы, приготовив этот десерт своими руками. Главное – соблюдать технологию, выбирать натуральные, качественные и свежие продукты, лучше домашние, а также не забывать периодически перемешивать застывающее в морозилке мороженое, чтобы оно получилось более однородным и вкусным.
- Кроме того учти, что домашнее мороженое не содержит консервантов, потому должно быть съедено в короткие сроки – 2-3 дня. Не стоит повторно замораживать это лакомство, т.к. мороженое при этом теряет свой вкус и качество.
- Чтобы домашнее мороженое легче извлекалось из стаканчиков и формочек, окуни их на 1-2 секунды в горячую воду.
- Кстати, в слегка подтаявшем домашнем молочном мороженом вкусовая палитра будет ощущаться намного ярче. Поэтому перед подачей подержи мороженое при комнатной температуре 5-7 минут.
- Как украсить домашнее мороженое и замороженные соки перед подачей? Листики мяты, свежие ягодки и дольки фруктов, варенье, тертый шоколад, кокосовая стружка – все, что подскажет твоя фантазия и пожелает разгоряченная душа!
Как сделать мороженое в домашних условиях:
1. Рецепт апельсинового пломбира
Апельсин – просто-таки универсальный фрукт, который прекрасно смотрится в десертах, выпечке, лимонаде, коктейлях и даже мороженом. В этом ты можешь убедиться сама, приготовив домашнее мороженое пломбир с этим ярким рыжим цитрусом.
Ингредиенты:
- 3 апельсина,
- 500 г жирных сливок,
- 100 г сахарной пудры,
- 10 г ванильного сахара,
Приготовление:
- Апельсины очисти от кожуры, зернышек и белых пленок. Измельчи блендером апельсиновую мякоть до состояния пюре.
- Соедини охлажденные сливки, сахарную пудру и ванильный сахар и взбей миксером в течение 5 минут до пышной плотной пены.
- Добавь в сливочную массу апельсиновое пюре и снова взбей до однородности.
- Помести массу в пластиковый контейнер и поставь в морозилку на 1-2 часа, периодически перемешивая и разбивая образовывающиеся в мороженом кристаллики льда.
- Затем разложи домашнее мороженое по формочкам и оставь до полного замерзания.
2. Ананасовое мороженое в домашних условиях: рецепт с йогуртом
Освежающе, освежающе и еще раз освежающе! Вот что можно сказать об этом рецепте домашнего мороженого с экзотическими фруктами и мятой. Насыщенный вкус ананаса с легким цитрусовым ароматом дополнен неизменно освежающей и холодящей мятой.
Ингредиенты:
- 500 г мякоти ананаса,
- 0,5 лимона,
- 300 мл натурального йогурта,
- 4 ст. ложки меда,
- листики мяты.
Приготовление:
- Перед тем как сделать домашнее мороженое с мятой, ее нужно подготовить. Измельчи листочки мяты, соедини их с медом и хорошенько разотри.
- Ананас измельчи в блендере, добавь лимонный сок, йогурт, мяту и хорошенько взбей до однородной массы.
- Выложи фруктовую массу в контейнер и отправь в морозилку примерно на 2 часа, периодически доставая и перемешивая.
- Когда масса начнет густеть, переложи ее в формочки и оставь до полного замерзания в морозилке еще на 1 час.
- После того, как домашнее ананасовое мороженое застынет, достань его из формочек и подавай.
3. Домашнее мороженое: рецепт замороженного сока с киви
Очередное мороженое в домашних условиях приготовим из киви. Такой десерт не только яркий зеленый и нарядный, как само лето, но еще и с приятной консистенцией и нежной кислинкой. Это мороженое прекрасно утоляет жажду и поднимает настроение даже в хмурый день. Кстати, ты можешь сделать такой же замороженный сок из клубники, малины, апельсина и других ягод и фруктов на свой вкус.
Ингредиенты:
- 5 киви,
- сахар по вкусу,
- 10 г ванильного сахара.
Приготовление:
- Спелые плоды киви очисти от шкурки и хорошенько разомни вилкой.
- Добавь обычный и ванильный сахар по вкусу и перемешай до консистенции пюре.
- Выложи пюре из киви в формочки. Для красоты можно на дно поместить целенькие тонкие ломтики киви.
- Вставь в формочки деревянные палочки и отправляй в холодильник для заморозки примерно на 2-3 часа.
- После того, как пюре затвердеет, достань замороженный сок из формочек и сразу же подавай.
4. Пьяный замороженный сок: мороженое с клубникой, малиной и игристым вином
Как насчет алкогольного мороженого? Мало кто устоит на ногах в прямом и переносном смысле слова перед соблазнительным сочетанием ягодного микса с клубникой, малиной и игристым вином. Но не переживай, в таком домашнем мороженом мало что останется от алкоголя, разве что пьянящий аромат.
Ингредиенты:
- 300 г клубники,
- 200 г малины,
- 2 ст. ложки сахара,
- 250 мл игристого вина,
- 50 мл воды.
Приготовление:
- Очищенную клубнику и малину измельчи в блендере и процеди через сито, чтобы избавиться от зернышек. Добавь сахар и взбей до однородной массы.
- Добавь воду и игристое вино, снова быстро перемешай, чтобы вино не успело сильно выветриться.
- Выложи ягодную массу в формочки и помести в морозилку на 2-3 часа.
- Периодически перемешивай замороженный малиново-клубничный сок, а на последнем этапе вставь деревянные палочки и оставь до полной заморозки.
- После того, как замороженный сок из клубники и малины с вином затвердеет, достань его из формочек и сразу же подавай.
5. Как сделать замороженный сок из черники с виски
Продолжая алкогольную тему летних десертов, на этот раз предлагаем поэкспериментировать с черничным замороженным соком, рецепт которого включает виски. Это не менее вкусненько, освежающе и весело. Попробуй!
Ингредиенты:
- 300 г черники,
- 0,5 лимона,
- 2-3 ст. ложки сахара,
- 75 мл виски,
- 200 мл воды,
Приготовление:
- Чернику взбей в блендере до состояния пюре. При желании процеди, чтобы избавиться от шкурки и косточек.
- Сахар раствори в воде.
- Влей в черничную массу сахарный сироп, добавь лимонный сок, виски и перемешай.
- Помести ягодную массу в формочки, вставь деревянные палочки и отправь в морозилку на 2-3 часа.
- После того, как замороженный сок из черники с виски затвердеет, достань его из формочек и сразу же подавай.
Приятного аппетита!