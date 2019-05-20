Четыре мифа о дезодорантах

Разумеется, первое, о чем мы вспоминаем, когда говорим о поте, — это дезодорант. Или все-таки антиперспирант? Частый вопрос, который можно встретить на просторах интернета: в чем разница между ними? Итак, дезодорант только нейтрализует неприятный запах (его создают бактерии, попавшие на кожу и смешавшиеся с самим потом), но сам процесс потоотделения не контролирует. Другое дело — антиперспирант. За счет веществ в составе он сужает потовые железы и может приостановить процесс выделения не очень ароматного запаха, пишет Lady.mail.ru.
- Шариковый дезодорант работает лучше спрея
Современные дезодоранты представлены в самых разных формах: спреях, шариках и стиках. Многие склонны верить, что шарик за счет своей скользящей поверхности обрабатывает большую площадь тела, а спрей, напротив, разбрызгивает половину драгоценного продукта на ветер. На самом деле, никакой разницы в использовании нет, и об этом пишут и сами производители, и твердят дерматологи. Разница только в комфорте.
- Шариковый дезодорант сильнее всего пачкает одежду
Еще один миф, связанный с формой дезодоранта, касается белых следов, которые средство оставляет на одежде. Да, такое действительно может произойти, нам здесь сложно спорить. Но нужно сразу разъяснить: подобное случается не из-за низкого качества, а из-за того, что дезодоранту приходится работать в экстремальной ситуации (во время сильного стресса или очень жаркой погоды). Дезодоранты на такое не готовы, вот и ведут себя не по уставу. Если ты не уверена в возможностях продукта, то для подстраховки приобрети хлопковые прокладки от пота — они не оставят на ткани пятен.
- Дезодоранты вызывают рак
В нулевых была популярна легенда о том, что соли алюминия, содержащиеся в антиперспирантах и дезодорантах, вызывают рак кожи и молочной железы. Современные ученые готовы успокоить: причинно-следственной связи между нанесением средства и онкологией не обнаружено.
Чтобы не промахнуться с выбором средства, сначала смажь стиком или шариком или брызни спреем на запястье и походи так весь день. Так ты убедишься, что на коже не возникло зуда или покраснений, да и поймешь, не слишком ли настойчивый и неприятный запах у продукта.
Тем не менее заработать воспаление все равно можно. Связано это либо с аллергической реакцией, либо с большим количеством спирта в составе, со слишком частым применением аптечных продуктов с высокой концентрацией солей. Как узнать, не попадает ли твоя баночка в разряд вредителей? Прочитай внимательно инструкцию — там будет прописано, что подобный состав лучше наносить под мышки не чаще 1—2 раз в неделю, чтобы не пострадать.
- Работа дезодоранта не зависит от возраста
Не все реагируют на дезодоранты одинаково, и речь не только о возможной аллергической реакции, но и о возрасте. Так, подростки и люди пожилого возраста считаются наиболее чувствительной группой «подопытных кроликов». У первых иммунная система только формируется, у вторых — наоборот, ухудшается. Самыми нейтральными в этом случае считаются средства на основе натуральных кристаллов, присыпка с цинком, тальк или органические дезодоранты. Фактически это антисептики, только без лишних добавок.