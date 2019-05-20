Четыре мифа о дезодорантах

Шариковый дезодорант работает лучше спрея

Современные дезодоранты представлены в самых разных формах: спреях, шариках и стиках. Многие склонны верить, что шарик за счет своей скользящей поверхности обрабатывает большую площадь тела, а спрей, напротив, разбрызгивает половину драгоценного продукта на ветер. На самом деле, никакой разницы в использовании нет, и об этом пишут и сами производители, и твердят дерматологи. Разница только в комфорте.

Шариковый дезодорант сильнее всего пачкает одежду

Еще один миф, связанный с формой дезодоранта, касается белых следов, которые средство оставляет на одежде. Да, такое действительно может произойти, нам здесь сложно спорить. Но нужно сразу разъяснить: подобное случается не из-за низкого качества, а из-за того, что дезодоранту приходится работать в экстремальной ситуации (во время сильного стресса или очень жаркой погоды). Дезодоранты на такое не готовы, вот и ведут себя не по уставу. Если ты не уверена в возможностях продукта, то для подстраховки приобрети хлопковые прокладки от пота — они не оставят на ткани пятен.

Дезодоранты вызывают рак

В нулевых была популярна легенда о том, что соли алюминия, содержащиеся в антиперспирантах и дезодорантах, вызывают рак кожи и молочной железы. Современные ученые готовы успокоить: причинно-следственной связи между нанесением средства и онкологией не обнаружено.

Чтобы не промахнуться с выбором средства, сначала смажь стиком или шариком или брызни спреем на запястье и походи так весь день. Так ты убедишься, что на коже не возникло зуда или покраснений, да и поймешь, не слишком ли настойчивый и неприятный запах у продукта.

Тем не менее заработать воспаление все равно можно. Связано это либо с аллергической реакцией, либо с большим количеством спирта в составе, со слишком частым применением аптечных продуктов с высокой концентрацией солей. Как узнать, не попадает ли твоя баночка в разряд вредителей? Прочитай внимательно инструкцию — там будет прописано, что подобный состав лучше наносить под мышки не чаще 1—2 раз в неделю, чтобы не пострадать.

Работа дезодоранта не зависит от возраста