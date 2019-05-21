Яркий цвет или стразы? Что модно делать с волосами в деликатной зоне

«Деликатные» тренды летнего сезона

1. Стрижка

В этом сезоне модницы не выбирают между эпиляцией и воском тела в бразильском стиле. Они предпочитают французскую стрижку в виде маленькой вертикальной полосы. В салоне красоты вы можете заказать любой рисунок, если прямоугольник вам не нравится: сердца, иероглифы и чего душа пожелает.

2. Окрашивание

Окрашивание волос в деликатной зоне и рисунок по телу при помощи хны делали еще Древние египтяне. Мода возвращается!

3. Блестки

Как в косметических салонах, так и в домашних условиях после эпиляции вы можете украсить себя блестками, стразами и даже декоративными камнями. Всё это делается при помощи косметического клея. Лучше это дело доверить профессионалам, чтобы избежать неприятностей!

Пляжные тренды

4. Загар без следов купальника

Модницы, которые хотят, чтобы их загар был равномерным, покупают купальники, пропускающие ультрафиолет. Теперь можно носить любую открытую одежду, и она будет выглядеть хорошо!

5. Пляжные маски