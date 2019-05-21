Яркий цвет или стразы? Что модно делать с волосами в деликатной зоне

Чем ближе лето, тем больше женщины ухаживают за своим телом. Одни идут в спортзал, другие садятся на диету, третьи готовят кожу к палящему солнцу с помощью увлажняющих масок и обертываний. Но есть и такие, которые не забывают о деликатной зоне, пишет Fabiosa.ru. Что же модно делать там в следующем сезоне? Может стрижки, окрашивание, пирсинг, татуировки и перья? Мы подготовили для вас пять самых популярных трендов пляжного сезона!
«Деликатные» тренды летнего сезона
1. Стрижка
В этом сезоне модницы не выбирают между эпиляцией и воском тела в бразильском стиле. Они предпочитают французскую стрижку в виде маленькой вертикальной полосы. В салоне красоты вы можете заказать любой рисунок, если прямоугольник вам не нравится: сердца, иероглифы и чего душа пожелает.
2. Окрашивание
Окрашивание волос в деликатной зоне и рисунок по телу при помощи хны делали еще Древние египтяне. Мода возвращается!
3. Блестки
Как в косметических салонах, так и в домашних условиях после эпиляции вы можете украсить себя блестками, стразами и даже декоративными камнями. Всё это делается при помощи косметического клея. Лучше это дело доверить профессионалам, чтобы избежать неприятностей!
Пляжные тренды
4. Загар без следов купальника
Модницы, которые хотят, чтобы их загар был равномерным, покупают купальники, пропускающие ультрафиолет. Теперь можно носить любую открытую одежду, и она будет выглядеть хорошо!
5. Пляжные маски
Чтобы на лице не появлялись морщины из-за воздействия ультрафиолета, можно использовать разноцветные маски для купания. Любительницы пляжного отдыха из Китая с их помощью защищают свою кожу!