Вт, 21.05.2019
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  • Яркий цвет или стразы? Что модно делать с волосами в деликатной зоне

Яркий цвет или стразы? Что модно делать с волосами в деликатной зоне

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Женщина в бикини. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Чем ближе лето, тем больше женщины ухаживают за своим телом. Одни идут в спортзал, другие садятся на диету, третьи готовят кожу к палящему солнцу с помощью увлажняющих масок и обертываний. Но есть и такие, которые не забывают о деликатной зоне, пишет Fabiosa.ru. Что же модно делать там в следующем сезоне? Может стрижки, окрашивание, пирсинг, татуировки и перья? Мы подготовили для вас пять самых популярных трендов пляжного сезона!

«Деликатные» тренды летнего сезона

1. Стрижка

В этом сезоне модницы не выбирают между эпиляцией и воском тела в бразильском стиле. Они предпочитают французскую стрижку в виде маленькой вертикальной полосы. В салоне красоты вы можете заказать любой рисунок, если прямоугольник вам не нравится: сердца, иероглифы и чего душа пожелает.

2. Окрашивание

Окрашивание волос в деликатной зоне и рисунок по телу при помощи хны делали еще Древние египтяне. Мода возвращается!

3. Блестки

Как в косметических салонах, так и в домашних условиях после эпиляции вы можете украсить себя блестками, стразами и даже декоративными камнями. Всё это делается при помощи косметического клея. Лучше это дело доверить профессионалам, чтобы избежать неприятностей! 

Пляжные тренды

4. Загар без следов купальника

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Модницы, которые хотят, чтобы их загар был равномерным, покупают купальники, пропускающие ультрафиолет. Теперь можно носить любую открытую одежду, и она будет выглядеть хорошо!

5. Пляжные маски

Чтобы на лице не появлялись морщины из-за воздействия ультрафиолета, можно использовать разноцветные маски для купания. Любительницы пляжного отдыха из Китая с их помощью защищают свою кожу!

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