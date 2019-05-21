Шесть запахов женского тела, которые могут не нравиться мужчинам

1. Бабушкины ароматы

Имеются в виду старинные легендарные запахи, например, «Шанель №5» или знаменитая «Красная Москва». Да, когда-то многие женщины пользовались именно этими ароматами и представители сильной половины человечества сходили по ним с ума. Но времена изменились. Густые и насыщенные запахи больше не возбуждают мужское обоняние, а только раздражают.

2. Запах ванили

Ну, а ваниль чем им не угодила?! Нет, спокойно. Мужчины обожают ваниль. Но только если так пахнет тортик, а не женское тело. Большинство мужчин не сильно обрадуются, если их любимая выйдет из душа со стойким запахом ванильного геля для душа или молочка для тела. Почему так? Этот аромат им кажется приторным, сладким и раздражающим. Не верите? Тогда рискните попробовать сегодня вечером.

3. «Старческий» запах от тела

Что поделать: у мужчин развит инстинкт размножения, и он им подсказывает выбирать в дамы сердца кого-нибудь, кто может выносить ребенка. У женщин метаболизм с годами замедляется и запах тела меняется. Вот потому некоторые мужчины и не в восторге от естественного аромата тех женщин, которые уже не отличаются молодостью.

4. Чересчур сладкие ароматы

Гламурные дамы просто обожают поливать себя приторными ароматами. А вот мужчины готовы на край света бежать от таких «сладких» женщин. Поэтому не злоупотребляйте!

5. Перегар

Сюда же можно отнести и запах изо рта после курения. Никто из мужчин не оценит стойкий «шлейф» от перегара, который тянется наутро за любительницей клубной и веселой жизни. И долго с такой женщиной не остаются, разве что на одну ночь. Поэтому, если все-таки вы были гостьей шумной вечеринки, – немедленно отправляйтесь чистить зубы, язык и полоскать рот всеми возможными средствами!

6. Унисекс

Женщины в последнее время обожают и стиль одежды унисекс, и подобные ароматы. А вот мужчины не в восторге ни от того, ни от другого. Многие хотят видеть рядом с собой слабую и нежную барышню, а не ту, которая то ли он, то ли она.