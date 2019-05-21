Что происходит с кожей в разном возрасте при похудении

18-25 лет

В этом возрасте можно немного расслабиться, ведь организм работает как часы. У большинства людей наблюдается быстрый метаболизм и хорошая выработка коллагена, поэтому достаточно элементарных усилий. Пейте много чистой воды, пользуйтесь мягкими средствами для очистки и ешьте побольше продуктов, содержащих антиоксиданты.

25-35 лет

В этот период многие процессы замедляются, поэтому, чтобы вернуться в форму, приходится не только менять рацион, но и активно заниматься спортом. Многие женщины садятся на самые строгие диеты, что негативным образом сказывается на состоянии кожи. Очень важно выбрать щадящее питание, разнообразив его пищевыми добавками, содержащими витамины и минералы.

35-45 лет

В таком возрасте может внезапно захотеться поменять все: от прически до места жительства. В это же время кожа постепенно теряет эластичность и становится более подвержена влиянию внешней среды. Выбор мягкой диеты, обогащенной всеми необходимыми элементами, поможет избежать изможденного и усталого вида кожи. Также стоит ежедневно делать гимнастику лица и обратить внимание на средства с коллагеном.

45+

Хотя процессы все больше замедляются, есть возможность ускорить процесс метаболизма, который позволит сбросить лишний вес. Нужно обратить внимание не только на рацион, но и подключить физическую активность: прогулки на свежем воздухе, йогу, походы в бассейн. Также важно сохранять баланс между полученными и потраченными калориями, пользоваться специальными средствами по уходу и пить достаточно воды.

Как ухаживать за кожей при похудении

В любом возрасте кожа нуждается в увлажнении, особенно когда человек соблюдает диету. Не забывайте пользоваться специальными средствами и ешьте достаточно овощей и фруктов с высоким содержанием жидкости.

Тщательно очищайте кожу от мертвых клеток. Можете посоветоваться с косметологом или приготовить домашний скраб.

Порой после похудания кожа не может сжаться самостоятельно, поэтому важно следить за гигиеной и тщательно мыть трещинки и складки.

Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом.