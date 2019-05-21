1950-е снова в моде: что и как носить

Наряду с неоном, ugly shoes и велосипедками в моду пришли и 1950-е: теперь самые модные носят и юбки-колокол, маленькие шляпки и другие атрибуты того времени. Какую одежду в стиле 1950-х носить и с чем ее сочетать, чтобы выглядеть модно в этом сезоне? Главное, не выглядеть как манекен с выставки Александра Васильева. Чтобы образ не выглядел скучным, советуем экспериментировать с сочетаниями цветов, фактур и орнаментов и выбирать современные аксессуары.
Теперь отвечаем на главный вопрос: на какие вещи обратить внимание?
Юбка миди с высокой посадкой
Для вдохновения советуем пересмотреть «Окно во двор» с Грейс Келли и «Римские каникулы» с Одри Хепберн — в фильмах актрисы носят классические юбки, которые были модными в 1950-е и стали актуальными сегодня. Сегодня такие юбки можно носить с футболками и жакетами оверсайз, а также с казаками, мюлями и элегантными босоножками, пишет Lady.mail.ru.
Нарядные блузки
Нарядная блузка была одним из ключевых предметов гардероба модниц в 1950-е. Подойдет как хлопковая, так и шелковая блузка, в том числе и с лентой-шарфом. Носить такую блузку советуем с джинсами любого оттенка. Идеально подойдут укороченные джинсы с «рваными» краями, а также джинсы-клеш.
Лодочки на среднем или низком каблуке
В каждом первом фильме 1950-х героини сочетали свои наряды с лодочками разных оттенков. В этом сезоне советуем не мелочиться и купить сразу несколько пар для разных случаев — одну пару базового цвета и одну яркого. Туфли-лодочки прекрасно сочетаются с джинсами, укороченными брюками и минималистичными платьями.
Платье миди с цветочным принтом
Простое легкое платье миди в цветочек чаще всего можно было увидеть на европейских актрисах. В таком была Софи Лорен в фильме «Чочара». Сегодня носить такие платья можно как с изящными босоножками, так и с казаками, мюлями и кроссовками.
Раздельный купальник с высокой посадкой
В то время в купальниках с высокой посадкой ходили все, а сегодня они перекочевали и в наш гардероб. Подойдут как однотонные, так и купальники с узором — например, в горошек — главным принтом 1950-х.