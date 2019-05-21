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Тренировки и диета Дженнифер Лопес: как подготовиться к пляжному сезону

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Дженнифер Лопес.

ФОТО: OConnor-Arroyo / AFF/PA Images / Scanpix

Безупречная женственная фигура Дженнифер Лопес является примером для подражания и символом постоянного труда. 49-летняя певица выработала собственную программу, которая помогает ей отлично выглядеть и чувствовать себя на все 100 процентов!

Папарацци уже столько лет пытаются отыскать изъяны на теле Дженнифер Лопес(Jennifer Lopez), но все безуспешно. Настоящий трудоголик и перфекционист прикладывает большие усилия, чтобы оставаться на вершине популярности и в списке самых красивых женщин мира. Joinfo.ua узнавал упражнения и правила питания Дженнифер Лопес.

Упражнения

Подтянутая задняя часть

  1. Встать на четвереньки.
  2. На пояс поставить левую руку, вытянуть назад левую ногу и поднять как можно выше. Вернуться в исходное положение.
  3. Согнуть в колене левую ногу, отвести в сторону, выпрямить и задержаться в таком положении на несколько секунд, затем вернуться в исходную позицию.

Упражнение повторять по 15 раз для каждой ноги.

Руки и ноги

  1. Лечь на живот, руки в локтях согнуть, ладонями упереться в пол на уровне груди.
  2. Приподнять левую ногу, стопу поставить на носок.
  3. Правую ногу под прямым углом к телу отвести в сторону, ноги при этом должны быть прямыми.
  4. Оттолкнуться от пола руками, приподнять корпус и округлить спину как можно выше. Положение ног не менять. Вернуться в исходную позицию.

Повторять по 30 раз на каждую сторону.

Идеальный пресс

  1. Встать на колени, стопы развести для устойчивости немного больше ширины плеч.
  2. Взять 2-киллограмовую гантель в правую руку, согнуть руку в локте и завести за поясницу таким образом, чтобы сама гантель смотрела в сторону.
  3. Поставить на пояс левую руку, наклонить и корпус влево, не теряя равновесия. Вернуться в исходное положение.
  4. Наклонившись вправо, вытянуть руку с гантелью в сторону. Вернуться в исходную позицию.

Повторять упражнение по 30 раз для каждой руки.

Похудение после беременности

Чтобы сбросить набранные килограммы, после родов Дженнифер Лопес увлеклась триатлоном, который включает плавание, велоезду и бег. Более того, через полгода Джей Ло уже соревновалась по-настоящему, в 2008-м году приняв участие в турнире. Минус 18 килограмм – отличная мотивация и результат!

3-5 раз в неделю звезда проводит с тренером. Плюс для поддержания формы Дженнифер «тягает» штангу и занимается аэробикой. Причем, тренер певицы каждые 10 дней меняет комплекс упражнений. Да и по роду деятельности певице приходится много и энергично двигаться!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Принципы питания

Дженнифер Лопес не считает себя фанатом диет, но придерживается вегетарианского питания. Знаменитость есть многое, но маленькими порциями. В рационе основное место занимают овощи и фрукты.

Единственное, чего не найти в рационе – соль и сахар. От них Лопес отказалась наотрез.

Здоровый сон

Огромная востребованность не мешает Дженнифер Лопес спать не менее 8-ми часов в сутки. Никакие тусовки не заставят звезду веселиться до самого утра. К полуночи красавица предпочитает занимать лежачее положение в своей кровати, если не участвует в съемках.

Простые жизненные правила и распорядок дня Дженнифер Лопес позволяют ей оставаться всегда молодой и шикарной. Недаром звезда регулярно украшает обложки таблоидов и может похвастаться наличием обаятельного и солидного мужчины рядом с собой!

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