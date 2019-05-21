Тренировки и диета Дженнифер Лопес: как подготовиться к пляжному сезону

Безупречная женственная фигура Дженнифер Лопес является примером для подражания и символом постоянного труда. 49-летняя певица выработала собственную программу, которая помогает ей отлично выглядеть и чувствовать себя на все 100 процентов!
Папарацци уже столько лет пытаются отыскать изъяны на теле Дженнифер Лопес(Jennifer Lopez), но все безуспешно. Настоящий трудоголик и перфекционист прикладывает большие усилия, чтобы оставаться на вершине популярности и в списке самых красивых женщин мира. Joinfo.ua узнавал упражнения и правила питания Дженнифер Лопес.
Упражнения
Подтянутая задняя часть
- Встать на четвереньки.
- На пояс поставить левую руку, вытянуть назад левую ногу и поднять как можно выше. Вернуться в исходное положение.
- Согнуть в колене левую ногу, отвести в сторону, выпрямить и задержаться в таком положении на несколько секунд, затем вернуться в исходную позицию.
Упражнение повторять по 15 раз для каждой ноги.
Руки и ноги
- Лечь на живот, руки в локтях согнуть, ладонями упереться в пол на уровне груди.
- Приподнять левую ногу, стопу поставить на носок.
- Правую ногу под прямым углом к телу отвести в сторону, ноги при этом должны быть прямыми.
- Оттолкнуться от пола руками, приподнять корпус и округлить спину как можно выше. Положение ног не менять. Вернуться в исходную позицию.
Повторять по 30 раз на каждую сторону.
Идеальный пресс
- Встать на колени, стопы развести для устойчивости немного больше ширины плеч.
- Взять 2-киллограмовую гантель в правую руку, согнуть руку в локте и завести за поясницу таким образом, чтобы сама гантель смотрела в сторону.
- Поставить на пояс левую руку, наклонить и корпус влево, не теряя равновесия. Вернуться в исходное положение.
- Наклонившись вправо, вытянуть руку с гантелью в сторону. Вернуться в исходную позицию.
Повторять упражнение по 30 раз для каждой руки.
Похудение после беременности
Чтобы сбросить набранные килограммы, после родов Дженнифер Лопес увлеклась триатлоном, который включает плавание, велоезду и бег. Более того, через полгода Джей Ло уже соревновалась по-настоящему, в 2008-м году приняв участие в турнире. Минус 18 килограмм – отличная мотивация и результат!
3-5 раз в неделю звезда проводит с тренером. Плюс для поддержания формы Дженнифер «тягает» штангу и занимается аэробикой. Причем, тренер певицы каждые 10 дней меняет комплекс упражнений. Да и по роду деятельности певице приходится много и энергично двигаться!
Принципы питания
Дженнифер Лопес не считает себя фанатом диет, но придерживается вегетарианского питания. Знаменитость есть многое, но маленькими порциями. В рационе основное место занимают овощи и фрукты.
Единственное, чего не найти в рационе – соль и сахар. От них Лопес отказалась наотрез.
Здоровый сон
Огромная востребованность не мешает Дженнифер Лопес спать не менее 8-ми часов в сутки. Никакие тусовки не заставят звезду веселиться до самого утра. К полуночи красавица предпочитает занимать лежачее положение в своей кровати, если не участвует в съемках.
Простые жизненные правила и распорядок дня Дженнифер Лопес позволяют ей оставаться всегда молодой и шикарной. Недаром звезда регулярно украшает обложки таблоидов и может похвастаться наличием обаятельного и солидного мужчины рядом с собой!