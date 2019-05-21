Вне зоны доступа: самые неприступные женщины по знаку Зодиака

Весы

Она точно знает, чего хочет, но… не знает зачем. У Весов есть образ идеального мужчины, кандидатур, которые хоть немного не соответствуют, она обычно просто не замечает в упор. Запросы у женщины-Весов не большие: умный, заботливый, внимательный, богатый и сказочно красивый. Ну разве она так многого просит? Хотя, если вы все же «полный набор», это вам вовсе не гарантирует благосклонность Весов. Ничего не гарантирует. Просто надейтесь, что однажды она сжалится над вами.

Близнецы

Несмотря на свою ветреность и легкомысленность, завоевать женщину-Близнецов - та еще задача. Для них идеальный партнер тот, который будет развлекать их 24/7. Нет, клоун не подойдет, юмор должен быть интеллектуальным и черным, приключения - рискованными и интригующими. И не вздумайте прикидываться! Если вы надеетесь, что вы сможете поддержать ее безумный образ жизни, а там стерпится-слюбится, то вы очень ошибаетесь. Она утратит к вам весь свой романтический интерес, как только ей перестанет быть комфортно и весело.

Водолей

Барышни-Водолеи оказываются зачастую тем типом девушек, которых в простонародье называют «динамо». Платонические отношения ее всегда интересуют больше, чем сексуальные. Она будет искренне любить вас, ходить с вами на рыбалку и футбол, готовить борщи, как готовит ваша мама, но дальше целомудренных поцелуев вам не позволят зайти еще очень долго. Женщины-Водолеи часто стоят на распутье: они страстно желают быть хорошими женами (и им это зачастую удается), но имеют проблемы с доверием. Только самым терпеливым достается настоящее сокровище в виде жены-Водолея.

Козерог

Каждая женщина-Козерог мечтает однажды оказаться в сказке: чтобы рядом красавец-принц на белом коне, чтобы у него замок и свое крошечное государство, чтобы дорогие украшения и путешествия по миру. Но это в теории. На практике она на меньшее не согласна (а такое, к сожалению, встречается крайне редко), да и самой ей гораздо комфортней. Девушка-Козерог не испытывает острого чувства одиночества и своих принцев выбирает себе самостоятельно. Ее внимания добиться практически невозможно.

Рыбы