Создан охлаждающий пластырь для жарких дней

Команда ученых из США разработала особый пластырь, способный обеспечить персонализированое охлаждение или согревание в доме, на работе или на улице. Этот гибкий и мягкий пластырь повышает или понижает температуру кожи человека до комфортных показателей и удерживает ее на этом уровне в зависимости от внешних температурных изменений, как показало исследование ученых из Университета Калифорнии в Сан-Диего.

Пластырь получает энергию от гибкой батареи и может устанавливаться прямо в одежду. Таким образом, это устройство сэкономит расходы на энергию, которые тратятся на кондиционирование помещений или их обогрев. Показано, что девайс улучшает личный температурный комфорт человека в жаркий день или в холодный. Пока что пластырь находится на стадии концепта, однако у него имеется потенциал намного уменьшить расходы на человечество на отопление или охлаждение помещений.