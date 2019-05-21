Создан охлаждающий пластырь для жарких дней

Мягкий и гибкий пластырь способен охладить или согреть кожу человека до комфортной температуры. Его создателями стала группа американских инженеров, сообщает Medikforum.ru.
Команда ученых из США разработала особый пластырь, способный обеспечить персонализированое охлаждение или согревание в доме, на работе или на улице. Этот гибкий и мягкий пластырь повышает или понижает температуру кожи человека до комфортных показателей и удерживает ее на этом уровне в зависимости от внешних температурных изменений, как показало исследование ученых из Университета Калифорнии в Сан-Диего.
Пластырь получает энергию от гибкой батареи и может устанавливаться прямо в одежду. Таким образом, это устройство сэкономит расходы на энергию, которые тратятся на кондиционирование помещений или их обогрев. Показано, что девайс улучшает личный температурный комфорт человека в жаркий день или в холодный. Пока что пластырь находится на стадии концепта, однако у него имеется потенциал намного уменьшить расходы на человечество на отопление или охлаждение помещений.
Само устройство сделано из термоэлектрических сплавов - материалов, которые используют электричество для создания температурных различий. Оно может помещаться между гибкими тканями эластомера. Девайс физически нагревает и охлаждает кожу до той температуры, которая нужна человеку.