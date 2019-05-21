Три ошибки в воспитании, из-за которых может вырасти неконтролируемый ребёнок

Три распространенные ошибки в воспитании ребенка

1. Обращать внимание только на плохое поведение

Вы всегда наказываете проказника за ошибки, крики и демонстративно плохое поведение, а попытки послушания (собрал игрушки; спокойно играет в своей комнате и не мешает, когда попросишь; поел и оделся без сцен) остаются почти незамеченными. Покажите ребенку, что его положительные усилия тоже вызывают у вас реакцию, иначе капризы превратятся в попытки привлечь к себе родительское внимание.

2. Не до конца разъяснять правила игры

Обычно ребенок стремится делать все, чтоб избежать наказания и получить одобрение старших. Если один или оба родителя дают непонятные или различающиеся указания по одному и тому же вопросу, он путается и не знает, как поступить и какой реакции от вас за это ждать. Еще одна разновидность этой ошибки - менять правила игры в зависимости от настроения или погоды.

3. Не составлять план и не следовать ему

В первую очередь, ребенку нужна дисциплина. Когда дело касается послушания, важно отмечать прогресс в поведении малыша, чтобы он не повторял одни и те же ошибки. Особенно если это имеет отношение к детской лжи или агрессии. Договоритесь со всеми взрослыми, участвующими в воспитании ребенка, одинаково и последовательно реагировать на определенные ошибки и действия.

Что делать, если ребенок не слушается?

1. Дайте выбор. Ребенок не хочет кушать блюдо? Предложите ему выбрать - скушать кашу с ягодами или с яйцом, выбрать рубашку красного или голубого цвета на прогулку? Дайте ему возможность принять решение самостоятельно.

2. Учите играючи. Ставьте таймер на уборку комнаты. Предложите ребенку попробовать еду, которую он не хочет есть, в очень маленьких порциях, прежде, чем он в очередной раз откажется. Инициируйте своеобразную «да»-игру: задавайте ребенку вопросы и вознаграждайте маленькими презентами за активность и каждый положительный ответ.

3. Слушайте. Интересуясь, как прошел день в школе, лучше задавайте не общие вопросы вроде «Как прошел твой день?», а конкретные «Что смешного/забавного произошло сегодня в школе?».

4. Поставьте себя на его место. Помните, что перед вами ребенок и попытайтесь втиснуть свою взрослую серьезность в ботиночки маленького человечка, который хочет играть и веселиться, а не следовать куче скучных правил. Как бы вы поступили, будь вы ребенком?

5. Не наказывайте просто, чтобы наказать. Целью наказания должно стать исправление ошибки в будущем, а не просто шлепки и запугивание. Уважайте своего ребенка, иначе ваше право ругать по любому поводу ребенок будет считать и своим правом на бунт и капризы.

Воспитание детей - дело нелегкое, ведь именно в этот период в ребенке закладываются основы поведения в будущем и то, как ваши дети будут строить собственную семью. Будьте достойным примером сами и тогда риск, что ребенок вырастет неконтролируемым или агрессивным снизится до минимума.