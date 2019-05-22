«Ленивые нищеброды»: какие мужчины не будут изменять женщине

Инстаграм стал площадкой, где любой из нас может стать блогером. Если у человека есть чем делиться — будь это интересный образ жизни, внешность или профессиональные качества, — можно довольно быстро найти свою аудиторию и стать популярным, пишет Fabiosa.ru. В последнее время в этой соцсети можно встретить множество разных коучей, психологов и других наставников.
Так, одна девушка из России по имени Оксана Матвеева, на блог которой подписаны более 130 000 пользователей, однажды высказалась на тему неверности в отношениях.
Вероятно, многие женщины задаются вопросом, какие факторы определяют, будет ли мужчина изменять. Оксана также решила порассуждать на эту тему. Более того, она составила список мужчин, которые, по её мнению, будут хранить верность своей избраннице.
Кто же к ним относится, по мнению блогера?
- мужчины с низким уровнем либидо.
- увлечённые чем-то, что уже отнимает много времени, сил и денег, при этом вызывает сильные эмоции и доставляет удовольствие (спорт, хобби, путешествия, бизнес).
- ленивые нищеброды, не обладающие к тому же красотой и обаянием.
- влюблённый и заинтересованный мужчина, которому есть что терять и он боится, как бы этого не произошло.
Пост Оксаны вызвал бурные обсуждения в комментариях. Если одни пользователи согласились с блогером, то другие подвергли её слова критике.
@abaranova_makeup:
«Очень нравится ваша точка зрения) согласна)».
@nvnablg:
«Вроде не 20 лет, а такую чушь писать ещё и других учить».
@prostoinikita:
«Не изменяют сильные мужчины, уважающие свой выбор и себя».
Следует отметить, что у психологов своё мнение на этот счёт. Среди причин, по которым мужчины изменяют женщинам, они выделяют следующие:
- неудовлетворённость отношениями.
- кризис среднего возраста и необходимость повышения своей самооценки.
- месть.
- детские психологические травмы.
- эгоизм.
А вы согласны с выводами блогера? Как вы сами считаете, какие категории мужчин наименее склонны к изменам?