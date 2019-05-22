Эксперты назвали способы избавления от целлюлита

Журналисты пообщались с экспертами в области дерматологии и косметологии, назвавшими наиболее действенные меры по избавлению от целлюлита.

Контроль углеводов и физическая активность. Ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова высказалась о том, что один из самых эффективных способов – контроль углеводов в рационе питания. Если сократить в питании количество углеводов и заниматься спортом, откровенно неэстетичного проявления целлюлита можно избежать.

Массаж. По словам эксперта, в борьбе с целлюлитом «ручные и механические воздействия - это вспомогательные процедуры». Людмила Смирнова добавила, что антицеллюлитные кремы дают эффект только при условии, что используются при массаже. Как сказала специалист, если просто намазаться таким кремом и сидеть ждать эффекта, то такое ожидание ни к чему не приведет. Кремы без массажа для избавления от целлюлита - напрасно потраченные деньги.