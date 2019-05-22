Маникюр, который испортит образ девушки

Неаккуратность

Если маникюр выполнен не чисто, не опрятно и грязно, то это точно может испортить образ девушки. Речь идёт как о некрасиво выполненном маникюре, так и если у девушки он начинает облупляться. Сломанные ногти, неухоженная кутикула или слишком длинные ногти без покрытия, дефекты ногтевой пластины – всё это существенно испортит образ, пишет Medikforum.ru. Поэтому необходимо либо посещать салон для ухода за руками, либо выполнять маникюр самостоятельно. Для домашнего маникюра следует использовать специальные средства для смягчения кутикулы, качественные пилки и прочие инструменты, позволяющие сделать качественный маникюр.

Французский маникюр с другими дизайнами

Французский маникюр с дополнительный дизайном. ФОТО: Instagram

Классический французский маникюр – это классика. Когда он приедается его обладательницам, они пытаются разнообразить маникюр другими дизайнами. Например, применяют флористические орнаменты, стразы, другой нелепый рисунок. Можно понять таких девушек, но ведь подобный маникюр испортит любой образ. Поэтому если хочется экспериментов, то лучше делать это с цветом или формой, но не добавлять на ногти цветочную клумбу или использовать другие нецелесообразные рисунки на френч. Ибо выглядеть это будет весьма неуместно.

Лепнина

Маникюр. ФОТО: Instagram

3D-декор смотрится отлично только в рамках соревнований среди мастеров красоты. Но в реальности такой маникюр только портит образ девушки. Розочки из акрила и прочее великолепие давно ушло в небытие, поэтому не стоит применять подобные тренды. Как минимум потому, что это очень непрактично. Например, даже помыть голову без потери нескольких десятков волос, которые запутаются в этой лепнине, не получится. Что уж говорить о других обывательских делах. А если говорить об образе девушки, то лепнина в маникюре смотрится крайне пошло, глупо и неуместно в большинстве ситуаций.

Радужные ногти

Разноцветный маникюр ФОТО: Instagram

Когда-то было очень модно красить ногти в разные цвета. Однако в современном мире, когда речь идёт о естественности и простоте, это всегда портит образ. Модной девушке лучше использовать спокойные оттенки, причём не более двух за один маникюр.

Логотипы на ногтях

Маникюр с логотипом. ФОТО: Instagram

Есть и такие, кто любит использовать в маникюре брендовые логотипы. Однако это уместно только на бирках одежды или аксессуаров, но никак не на ногтях. Чаще всего это испортит образ даже самой гламурной девушке, а не добавит спортшика, как она думает. Бренды на ногтях считаются вульгарностью, они не продиктованы чувством стиля.

Морской маникюр

ФОТО: Christoph Hähnel / PantherMedia / Christoph Hähnel