Никогда не делайте этих вещей, если у вашего ребенка жар

1. Обтирания.

Помните, что нельзя делать обтирания, когда у ребенка озноб и поднимается температура! Обтирания проводят только тогда, когда ребенок начинает активно потеть, для того, чтобы ускорить процесс спада температуры. Для этого применяют физические методы охлаждения. Обтирания прохладной водой, холодные компрессы на шею и подмышки. Можно сделать ребенку теплый душ.

Ни в коем случае нельзя растирать ребенка спиртом или уксусом, это может быть опасно для жизни. В первом случае, при попадании в кровь через сухую нежную детскую кровь этанола, к простуде добавится еще и отравление алкоголем, во втором - кислотой.

2. Охлаждение.

Если у ребенка жар из-за инфекции, пневмонии, охлаждение усугубит заболевание. Никогда не используйте лед, потому что он может вызвать холодные ожоги, вызывая у детей дыхательную недостаточность.

Охлаждение тела холодным полотенцем или простыней практикуется только в случае солнечного ожога. Однако врачи не рекомендуют этот метод из-за его низкой эффективности.

3. Закрывание окон.

Если у детей жар, им необходим свежий воздух. Большинство матерей делают обратное, что приводит к накоплению бактерий в воздухе и обострению болезни.

4. Сбивание температуры ниже 38 градусов.

Родителям не следует заблаговременно сбивать температуру, или давать противосудорожные препараты на ранних стадиях. При легкой температуре, которая составляет 37,5-38,5 градусов по Цельсию, просто снимите с ребенка лишнюю одежду, давайте много воды или кормите грудью, если ребенку меньше 6 месяцев.

Если после приема лекарственных средств температура понизилась до отметки 37,5, то этого достаточно, далее сбивать не нужно.

5. Пост.

Когда ребенок болеет, необходимо разнообразить питание, чтобы он мог справиться с болезнью и быстрее выздороветь. Приготовьте что-то, что легко переваривается, и давайте ему много воды. После того, как болезнь, тело ребенка наладится, аппетит, вы увидите, дети едят здоровее, чем когда-либо!

6. Ингаляции.

Делать паровые ингаляции при высокой температуре не рекомендуется. Правильнее всего дождаться снижения температуры, после приема жаропонижающего препарата, и затем провести ингаляционные процедуры.

7. Сочетание разных жаропонижающих лекарств.

Нельзя смешивать препараты группы парацетамола и ибупрофена! Подобные действия приводят к нежелательным последствиям в виде побочных реакций. Для лечения маленького ребенка удобно использовать жаропонижающие свечи от температуры. Аспирин для лечения детей применять не рекомендуют, так возможно развитие синдрома Рея.