Уловки для предотвращения детских пищевых фобий

Часто страх ребенка перед определенными продуктами питания приводит к тому, что из его меню исчезают полезные питательные вещества, необходимые для нормального развития организма. На посвященном пищевым фобиям вебинаре Aptamil мать троих детей и автор семейного блога «Minu Käopesa» Мирьям Хунт и консультант по питанию Теэле Тедер делились уловками и советами, которые помогут ребенку не бояться полезных фруктов и овощей и с раннего возраста быть на «ты» со здоровым питанием.
Страх перед едой – первобытный инстинкт
Между и четырьмя и шестью месяцами ребенок крайне восприимчив ко всему окружающему, в т.ч. к еде. По словам доктора Университетского колледжа Лондона Люси Кук, в шестимесячном возрасте включается встроенный защитный механизм организма, который в далеком прошлом, очевидно, спасал жизни многим детям каменного века, помешав съедать нечто ядовитое. Именно этот защитный механизм может являться причиной необъяснимого страха ребенка перед определенными продуктами, а со временем такой страх может трансформироваться в фобию.
Позвольте ребенку действовать
У ребенка должны сформироваться собственные отношения с пищей. Для этого у него должна быть возможность трогать и нюхать продукты. Не важно, ест он руками или помогает родителю готовить, постарайтесь не беспокоиться из-за неизбежного беспорядка. На кухне можно будет прибраться, а вот запреты способны привести к нездоровому отношению к пище. Период размазывания еды повсюду не долог – с развитием мелкой моторики движения ребенка станут точнее.
Решайте проблему в игровой форме
Знакомьте ребенка с едой посредством игры и сказок. Вместе рисуйте красочные фрукты и овощи, ягоды или, например, тарелки, на которых полезные продукты вместе становятся полноценным блюдом. А в процессе рассказывайте, почему эти продукты полезны: например, что содержащие железо продукты сделают ребенка таким же сильным, как Пеппи Длинныйчулок, и – как по волшебству – помогут бегать быстрее и прыгать выше. Рисование можно совместить с веселой игрой. Например, пусть ребенок сосчитает, сколько ягод клубники, малины или черники он видит на тарелке.
С помощью хитрости – к полезному выбору
Если ваш ребенок ест картошку, огурцы и ветчину по отдельности, но отказывается от картофельного салата, приготовьте салат при нем и продемонстрируйте, сколько его любимых продуктов в него идет. Спрашивайте ребенка, почему ему нравится или не нравится тот или иной продукт. Пусть он опишет текстуру и вкус разных продуктов отдельно или в составе какого-либо блюда.
В некоторых случаях избавиться от страха помогает небольшая хитрость. Если ребенок наотрез отказывается от какого-то полезного продукта, добавьте этот продукт в его любимое блюдо и не рассказывайте об этом, а когда ребенок доест, признайтесь, какие полезные овощи он на самом деле съел, и похвалите его.
Совместный рост – совместное приготовление пищи
Мать девяти и бабушка четырнадцати детей, шведская писательница Анна Валгрен делится в своей книге «Совместный рост» отличной мыслью. Представьте, что у вас появилась возможность отправиться на неделю в лагерь живущих в пустыне бедуинов, чтобы познакомиться с их образом жизни. Однако на месте вас приветствует человек, который отводит вас подальше от лагеря, садится на песок и ничего не обычного для себя делает, а занимается исключительно вами.
Так после рождения ребенка поступают и многие родители – больше никуда вместе не выходят, ничего вместе не делают, а лишь сидят дома и посвящают себя ребенку. Однако, все привычные вещи следует продолжать делать вместе с ребенком. Ребенок – часть вашей жизни. Не садитесь с ним в стороне на песок, а вовлекайте в свою полноценную жизнь. Поэтому, если вы думали, когда стоит начать готовить вместе с ребенком, то ответ – вчера!
Чтобы повысить информированность родителей и напомнить им, какие продукты следует включать в рацион ребенка по достижении годовалого возраста, Aptamil проводит в мае в микроблоге Aptaclub в Instagram вебинары, на которых мама и блогер Мирьям Хунт беседует с консультантом по питанию Теэле Тедер о здоровом питании малышей.