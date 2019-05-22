Уловки для предотвращения детских пищевых фобий

Страх перед едой – первобытный инстинкт

Между и четырьмя и шестью месяцами ребенок крайне восприимчив ко всему окружающему, в т.ч. к еде. По словам доктора Университетского колледжа Лондона Люси Кук, в шестимесячном возрасте включается встроенный защитный механизм организма, который в далеком прошлом, очевидно, спасал жизни многим детям каменного века, помешав съедать нечто ядовитое. Именно этот защитный механизм может являться причиной необъяснимого страха ребенка перед определенными продуктами, а со временем такой страх может трансформироваться в фобию.

Позвольте ребенку действовать

У ребенка должны сформироваться собственные отношения с пищей. Для этого у него должна быть возможность трогать и нюхать продукты. Не важно, ест он руками или помогает родителю готовить, постарайтесь не беспокоиться из-за неизбежного беспорядка. На кухне можно будет прибраться, а вот запреты способны привести к нездоровому отношению к пище. Период размазывания еды повсюду не долог – с развитием мелкой моторики движения ребенка станут точнее.

Решайте проблему в игровой форме

Знакомьте ребенка с едой посредством игры и сказок. Вместе рисуйте красочные фрукты и овощи, ягоды или, например, тарелки, на которых полезные продукты вместе становятся полноценным блюдом. А в процессе рассказывайте, почему эти продукты полезны: например, что содержащие железо продукты сделают ребенка таким же сильным, как Пеппи Длинныйчулок, и – как по волшебству – помогут бегать быстрее и прыгать выше. Рисование можно совместить с веселой игрой. Например, пусть ребенок сосчитает, сколько ягод клубники, малины или черники он видит на тарелке.

С помощью хитрости – к полезному выбору

Если ваш ребенок ест картошку, огурцы и ветчину по отдельности, но отказывается от картофельного салата, приготовьте салат при нем и продемонстрируйте, сколько его любимых продуктов в него идет. Спрашивайте ребенка, почему ему нравится или не нравится тот или иной продукт. Пусть он опишет текстуру и вкус разных продуктов отдельно или в составе какого-либо блюда.

В некоторых случаях избавиться от страха помогает небольшая хитрость. Если ребенок наотрез отказывается от какого-то полезного продукта, добавьте этот продукт в его любимое блюдо и не рассказывайте об этом, а когда ребенок доест, признайтесь, какие полезные овощи он на самом деле съел, и похвалите его.

Совместный рост – совместное приготовление пищи

Мать девяти и бабушка четырнадцати детей, шведская писательница Анна Валгрен делится в своей книге «Совместный рост» отличной мыслью. Представьте, что у вас появилась возможность отправиться на неделю в лагерь живущих в пустыне бедуинов, чтобы познакомиться с их образом жизни. Однако на месте вас приветствует человек, который отводит вас подальше от лагеря, садится на песок и ничего не обычного для себя делает, а занимается исключительно вами.

Так после рождения ребенка поступают и многие родители – больше никуда вместе не выходят, ничего вместе не делают, а лишь сидят дома и посвящают себя ребенку. Однако, все привычные вещи следует продолжать делать вместе с ребенком. Ребенок – часть вашей жизни. Не садитесь с ним в стороне на песок, а вовлекайте в свою полноценную жизнь. Поэтому, если вы думали, когда стоит начать готовить вместе с ребенком, то ответ – вчера!