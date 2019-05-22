Советы для дома: как дольше сохранять продукты в холодильнике свежими

Особенно это актуально для тех, кто готовит себе еду заранее, причём чуть ли не на неделю, чтобы потом можно было не беспокоиться о том, что в доме есть нечего. Впрочем, всем остальным эта информация тоже пригодится, пишет Joinfo.ua. Рассказываем, что нужно делать, чтобы как можно дольше сохранять продукты свежими.

Выставить правильную температуру

Обычно, для сохранения продуктов свежими, достаточно температуры в 3-4 градуса Цельсия. Другое дело, что в некоторых холодильниках наблюдается некоторая градация температуры по уровням – в самом низу значительно холоднее, чем сверху. Но и там температуру лучше поддерживать выше нуля.

Заранее проверять сроки годности продуктов

Особенно это актуально тем, кто покупает уже готовую еду или скоропортящиеся продукты. Каким бы мощным ни был бы холодильник, он не сможет долго спасать еду. Если же вы покупаете что-то, где крайний срок употребления – 2 или 3 дня, то постарайтесь съесть это как можно быстрее. В противном случае – используйте морозилку.

Мыть овощи и фрукты в смеси воды и уксуса

Но уксуса должно быть совсем чуть-чуть. Это дополнительно устранит потенциально опасные микроорганизмы и продлит срок хранения. Но это нужно делать только в том случае, если вы достаёте их из упаковки, в которой они продавались.

Салфетки в отделении для овощей

Они очень хорошо впитывают влагу, поэтому овощи и фрукты будут дольше сохраняться целыми и неподверженными гнилостным процессам. Но стоит помнить, что при нехватке жидкости они начинают потихонечку высыхать и терять упругость. Поэтому слишком долго хранить овощи в принципе не получится.

Держать листовые растения в холодной воде

Это подходит и для салата, и для укропа, и для зеленого лука. Несколько минут погружения в холодную воду заметно освежит растения и вновь сделает их привлекательными. То же самое касается моркови, сельдерея и некоторых других корнеплодов. Только их погружать в воду стоит до того, как помещать в холодильник. А затем – вытаскивать, обсушивать и выкладывать на упомянутые выше бумажные салфетки.

Правильно хранить фрукты