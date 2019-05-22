Ср, 22.05.2019
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Похудевшая в два раза девушка поделилась простым трюком
Фото «до и после» - лучшая мотивация!

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Похудевшая на 63 килограмма австралийка.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Похудевшая на 63 килограмма австралийка рассказала, какой простой трюк помог ей в этом, пишет Rus.tvnet со ссылкой на издание The Sun.

Джозефин Десгранд из Квинсленда весила 120 килограммов. Девушка страдала от лишнего веса из-за одержимости сладким.

«Я всегда была пухленькой. Я и моя семья очень любили поесть, поэтому в ящиках всегда можно было найти печенье или шоколад. Но однажды я посмотрела в зеркало и поняла, что мое тело увеличилось втрое. Я попыталась сбросить вес, но мне мешало пристрастие к сладкому», - призналась она.

Тогда Джозефин придумала способ побороть свою привычку: каждый раз, когда ей хотелось съесть очередную порцию сладенького, она жевала мяту. Кроме того, по признанию девушки, ей помогли мотивационные посты и ролики в соцсетях - фотографии «нормальных людей» стимулировали ее отказаться от вредных перекусов.

Сейчас Десгранд 19 лет, и ей удается поддерживать прекрасную форму уже на протяжении трех лет. Сбросив лишний вес, она стала фитнес-блогером - в настоящий момент на страничку австралийки подписаны 130 тысяч человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Я не могу поверить, что девушка на фото - это я. Я живу около пляжа и раньше выходила из дома только в длинных платьях с закрытыми руками, несмотря на 30-градусную жару. Сейчас мне комфортно в моем теле, и мне нравится носить короткие платья и кроп-топы с леггинсами», - делится своим счастьем Джозефин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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