Похудевшая в два раза девушка поделилась простым трюком

«Я всегда была пухленькой. Я и моя семья очень любили поесть, поэтому в ящиках всегда можно было найти печенье или шоколад. Но однажды я посмотрела в зеркало и поняла, что мое тело увеличилось втрое. Я попыталась сбросить вес, но мне мешало пристрастие к сладкому», - призналась она.