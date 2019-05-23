Женщинам лучше отказаться от использования средств для интимной гигиены

Сотрудники Лондонского имперского колледжа считают необходимым отказаться от популярных средств для женской интимной гигиены. С таким призывом они выступили в ряде СМИ, свое мнение они аргументировали полученными результатами исследования составляющих подобных продуктов.

Ученые уверены, что практически никакой пользы всевозможные шампуни и интим-гели не приносят. При этом нередко пользование ими может оказаться действительно вредным для женского организма. Причиной тому является их способность маскировать природные сигналы тела при возникновении угрозы инфекции или других расстройств здоровья. В качестве примера эксперты описывают подавление такими средствами зуда, из-за чего многие женщины не обращаются за своевременной профессиональной врачебной помощью. Таким образом, средство маскирует симптомы, не устраняя причину, а часто и приводя к обострениям болезни вследствие несвоевременного ее диагностирования.