ТОП-5 ревнивиц по знаку Зодиака

Стрелец

Они люто, бешено, отчаянно ревнивы. Но никогда не подадут виду. Устраивать истерики и бросаться в лицо сопернице Стрельцы ни за что не станут, хоть и очень хочется. Все дело в том, что и в случае с любовными интрижками Стрельцов не покидает врожденное чувство справедливости: женщина вовсе не виновата, что приглянулась «занятому» мужчине. А вот ему достанется по полной. А если он еще и подшучивать над ревностью Стрельца вздумает, то все, пиши пропало.

Овен

​Вспыльчивые Овны ревнуют своего суженого абсолютно к каждой особе женского пола, встречающейся им на пути. И им абсолютно не важно, что факта неверности не было, а особе их мужчина и вовсе не интересен. Овны уже вошли в раж и их не остановить. Придется лишь ждать и терпеть. К счастью, женщины-Овны быстро успокаиваются. Они знают, что за ними водится такой грешок, и потом, когда страсти утихнут, всегда страстно вымаливают прощение у несправедливо обвиненного возлюбленного.

Лев

Вступая с Львицей в отношения, нужно знать, что как только вы окажетесь в ее власти, вы, по сути, переходите в ее неразделимое властвование. Она же царица! Так что даже мимолетный взгляд на чужую женщину рассматривается Львицей не просто как предательство лично ее, а как измена родине. Наказание неверного настигнет в ту же секунду, и оно будет жестким. Львы - неплохие психологи, и для мести выбирают чаще всего публичную ссору со вскрытием всей подноготной, чтобы нерадивому гуляке стало максимально стыдно.

Скорпион

Такая женщина опасна тем, что ревность для нее - развлечение, спорт, способ самоутвердится. Ей абсолютно не важно, изменял ли ей партнер, если она уже решила, что повод для ревности все же имеется, ее ничем не остановишь. Женщина-Скорпион сначала выпотрошит своим жалом мнимого неверного, а потом пойдет уничтожать соперницу. Что она при этом чувствует? Гордость за себя и удовлетворение. Мужчину она потом простит, у Скорпиона короткая память на обиды.

Рыбы

В какой-то момент вам может показаться, что женщине-Рыбе абсолютно безразлично, что происходит с ее возлюбленным. Она всегда погружена в себя и не замечает его легкий флирт с продавщицей в продуктовом или особые знаки внимания начальнице. Да, Рыбы молчать, но что самое плохое - они думают. Непрерывно. Постоянно. Они подмечают все мельчайшие подробности и годами могут вынашивать изощренный план мести. Однажды Рыба нарушит молчание и в ваших же интересах, если вы усеете добежать за 15 минут до канадской границы. Иначе…