В больнице одновременно забеременели 14 медсестер из одного отделения

В американском Бостоне, штат Массачусетс, забеременели сразу 14 медсестер онкологического отделения больницы. Об этом представители Massachusetts General Hospital сообщили в официальном Twitter-аккаунте медучреждения.
На снимке, который накануне был резмещен в соцсети, 14 женщин в униформе позируют перед камерой, стоя полукругом, улыбаясь и держась за животики.
«Мамочки! Семья онкологического отделения растет. Сразу 14 беременных медсестер, одна из которых ожидает двойню. Эти сотрудницы дают вам 15 причин для улыбки», - написали работники клиники.
Whoa mamas! The Lunder 10 oncology family at #MGH is growing fast with 14 pregnant nurses on the floor and one expecting twins. These nurse mamas are sharing 15 new reasons to smile! pic.twitter.com/xFeAeoACEM— MassGeneral News (@MassGeneralNews) 21 May 2019