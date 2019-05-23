Здоровье или фигура: восемь полезных продуктов, от которых можно поправиться

Бытует мнение, что, если ежедневно употреблять здоровые и полезные продукты, фигура будет находиться в полной безопасности. Главное, есть больше овощей, фруктов, каш из магазинов здоровой еды, исключить картофель, мучное и сладкое. Однако это не совсем так, пишет Ru.tsn.ua.
Питаясь правильными продуктами, но не соблюдая ряд правил, можно все попытки похудеть свести к нулю. О том, какие из так называемых «здоровых» продуктов могут привести к набору веса и в каких количествах их лучше употреблять, мы спросили у диетолога-консультанта, Яны Кравченко.
Овсяная каша
Идеальный завтрак. Каша относится к углеводам, допустимая норма которых составляет примерно 250 граммов в день. Овсянка в виде хлопьев, которые просто запариваются кипятком, – пустые углеводы, которые не дают длительного насыщения, провоцируют скачок сахара в крови, после которого наступает чувство бешеного голода. Это означает, что человеку через совсем короткое время снова захочется есть, не говоря о том, что скачки сахара программируют организм на ожирение. В результате похудеть становится еще сложнее. Среди всего разнообразия на витринах овсянку нужно выбирать как можно тверже. Можно даже использовать овес в чистом виде, который продается на ярмарках на развес, контролируя размеры порций (ориентировочно – кулак в сжатом состоянии). Таким образом и насыщение будет длительным, и уровень сахара в крови не подскочит.
Ягоды-фрукты
Особенно сладкие. Употребляя их неконтролируемо, набор веса неизбежен, так как они содержат большое количество сахара. Поэтому 1-2 несладких яблока, ½ грейпфрута, зеленые бананы или до 300 граммов ягод идеально подойдет в первой половине дня, на так называемый «первый перекус». Их можно добавить к завтраку в овсянку. Яблоки можно съесть запеченными, добавив немножко корицы. Ягоды же можно есть как в свежем, так и в замороженном виде или же добавить в смузи. Сладкий арбуз, виноград, хурму лучше всего избегать, во всяком случае до тех пор, пока вы не выйдете на желаемый вес.
Сухофрукты (изюм, финики и т.д.)
В полезности данных продуктов никто не сомневается. Однако не стоит забывать о том, что существует понятие «гликемический индекс продуктов» – это способность продуктов влиять на уровень глюкозы в крови. Чем индекс выше, тем быстрее повышается уровень глюкозы. Поэтому, к примеру, во время похудения данные продукты, как правило, сводятся к минимуму или вообще запрещаются. А сахар диетологи обычно предлагают заменить экстрактом стевии, в котором 0 калорий, поэтому употреблять его можно сколько угодно. Он имеет специфический горьковатый привкус, это вы будете ощущать всего лишь первые несколько дней.
Овощи
Все знают об их пользе, но мало кто задумывается об их вреде для фигуры. Все овощи, кроме картофеля, низкокалорийные, быстро насыщают желудок, а также обогащают рацион клетчаткой, что очень способствует похудению. Но такие овощи, как свекла, кукуруза, морковь, зеленый горошек, – это так называемые простые углеводы, которые также стимулируют повышение уровня сахара в крови, тем самым затрудняя процесс похудения. Поэтому норма потребления данных продуктов – не более 100 граммов за один прием. И есть их, как и фрукты с ягодами, стоит только в первой половине дня, чтобы успеть «отработать» физической активностью, потому как неиспользованные углеводы обязательно отложатся в виде жировых запасов, к примеру, на боках или талии. Если для вас ежедневные тренировки – норма жизни, то дозировки можно увеличивать, все отработается в спортзале и лишних килограммов не прибавится.
Фруктовые фреши
Со стаканом апельсинового фреша организм, безусловно, получает дозу витаминов, особенно витамина С, но вместе с этим он получает также и дозу сахара. Поэтому лучше все-таки выбирать несладкие фрукты (яблоки, грейпфруты) и съедать их целиком, получая двойную выгоду: вы и перекусываете, и получаете порцию клетчатки, полезной для кишечника. Если в данный момент вы активно боретесь с лишними килограммами, то лучше пить овощные фреши. И пить столько, сколько душе угодно, ограничивая разве что потребление свекольных и морковных, потому как это продукты, содержащие сахар, а также имеющие высокий гликемический индекс.
Орехи
Все орехи (кешью, арахис, миндаль, грецкие и т.д.) достаточно жирные. К примеру, на 100 граммов грецких орехов в среднем приходится 65,2 граммов жира. А если учесть, что суточная норма жиров для человека составляет 80-100 граммов, из них 40% должны быть растительными, то все, что мы можем себе позволить, – это несколько штук во время перекуса в чистом виде, можно добавить их в салат или посыпать ими бутерброды с сыром фета, например.
Оливковое масло
Несмотря на широкое применение это полезнейшего продукта в диетологии не стоит забывать о его калорийности. В 100 граммах масла содержится около 900 ккал. Поэтому более двух столовых ложек оливкового масла в день, каждая из которых содержит 150 ккал, принимать не рекомендуется. Для салатов лучше делать заправки: к 1 чайной ложке масла можно добавить лимонный сок, бальзамический уксус и горчицу. Один из приемов: поместить салат в дуршлаг, полить заправкой и подождать, пока масло стечет.
Кисломолочные напитки
Кефир, йогурт, кумыс, айран, простокваша, ряженка и другие напитки считаются здоровыми продуктами, однако при всей полезности кисломолочки не стоит забывать, что подобные напитки имеют определенную жирность и содержат сахар в виде фруктовых наполнителей. Норма употребления кефира или йогурта в день – не более 250-300 граммов. Если человек находится на программе похудения, то нужно выбирать самые нежирные продукты (оптимально 1,5%) без содержания сахара и других наполнителей. Очень полезно выпивать их на ночь, за час до сна – это улучшит сон, а на утро облегчит опорожнение кишечника.