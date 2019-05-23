Здоровье или фигура: восемь полезных продуктов, от которых можно поправиться

Питаясь правильными продуктами, но не соблюдая ряд правил, можно все попытки похудеть свести к нулю. О том, какие из так называемых «здоровых» продуктов могут привести к набору веса и в каких количествах их лучше употреблять, мы спросили у диетолога-консультанта, Яны Кравченко.

Овсяная каша

Идеальный завтрак. Каша относится к углеводам, допустимая норма которых составляет примерно 250 граммов в день. Овсянка в виде хлопьев, которые просто запариваются кипятком, – пустые углеводы, которые не дают длительного насыщения, провоцируют скачок сахара в крови, после которого наступает чувство бешеного голода. Это означает, что человеку через совсем короткое время снова захочется есть, не говоря о том, что скачки сахара программируют организм на ожирение. В результате похудеть становится еще сложнее. Среди всего разнообразия на витринах овсянку нужно выбирать как можно тверже. Можно даже использовать овес в чистом виде, который продается на ярмарках на развес, контролируя размеры порций (ориентировочно – кулак в сжатом состоянии). Таким образом и насыщение будет длительным, и уровень сахара в крови не подскочит.

Ягоды-фрукты

Особенно сладкие. Употребляя их неконтролируемо, набор веса неизбежен, так как они содержат большое количество сахара. Поэтому 1-2 несладких яблока, ½ грейпфрута, зеленые бананы или до 300 граммов ягод идеально подойдет в первой половине дня, на так называемый «первый перекус». Их можно добавить к завтраку в овсянку. Яблоки можно съесть запеченными, добавив немножко корицы. Ягоды же можно есть как в свежем, так и в замороженном виде или же добавить в смузи. Сладкий арбуз, виноград, хурму лучше всего избегать, во всяком случае до тех пор, пока вы не выйдете на желаемый вес.

Сухофрукты (изюм, финики и т.д.)

В полезности данных продуктов никто не сомневается. Однако не стоит забывать о том, что существует понятие «гликемический индекс продуктов» – это способность продуктов влиять на уровень глюкозы в крови. Чем индекс выше, тем быстрее повышается уровень глюкозы. Поэтому, к примеру, во время похудения данные продукты, как правило, сводятся к минимуму или вообще запрещаются. А сахар диетологи обычно предлагают заменить экстрактом стевии, в котором 0 калорий, поэтому употреблять его можно сколько угодно. Он имеет специфический горьковатый привкус, это вы будете ощущать всего лишь первые несколько дней.

Овощи