Как бороться с сухостью и трещинами на пятках

Физиологически кожа на пятках и стопах грубее, чем на всем теле. Это связано с большей нагрузкой на эти зоны и с тем, что кожа на стопах нуждается в лучшей защите. Методы борьбы с огрубением и трещинами на пятках зависят от причин, которые приводят к этой проблеме, и степени выраженности, пишет Ru.tsn.ua.

Причины могут быть следующие:

заболевания, приводящие к нарушению кровообращения в стопах, такие как сахарный диабет;

микоз, или грибковое заболевание;

псориаз и другие дерматологические проблемы;

неправильно подобранная обувь, сдавливающая стопу или обувь, в которой стопа находится в неправильном положении;

иногда связывают образование трещин с большим весом. С точностью об этом заявить нельзя, но тучные люди более склонны к образованию трещин на пятках;

летом – открытая обувь или механические повреждения;

гиповитаминоз, чаще всего в холодное время года;

неправильный уход.

Если огрубение на стопах выраженное, постоянно образуются трещины, то следует искать причину проблемы. Диагностикой и решением проблем со стопами занимается врач подолог. Подология как наука стала развиваться совсем недавно. Подолог занимается проблемами стопы, связанными с утолщением кожи, мозолями, бородавками, грибком ногтей, проблемой вросшего ногтя или деформации ногтей, сахарным диабетом. Дерматологическими проблемами сухости кожи может заниматься дерматолог. К этому врачу следует идти, если к сухости добавляется зуд, покраснение кожи, расслоение и пожелтение ногтей.

Если проблема не выраженная и не связана с ношением неудобной обуви либо с сезонными особенностями, то, как правило, нужно искать причину в неправильном уходе за стопой:

«сбривание» ороговевшей кожи. Часто люди стараются избавиться от грубой ткани при помощи бритвы. Этого не следует делать, поскольку травмированный слой кожи будет активнее регенерироваться, то есть грубый слой будет нарастать еще сильнее;

использования грубых, абразивных инструментов для очищения стоп. К примеру, многие пользуются пемзой, не зная о том, что она взъерошивает роговой слой, при этом образуются заусеницы, которые еще больше способствуют образованию трещин;

полировка ороговевшего слоя кожи до ощущения дискомфорта также приводит к тому, что защитный слой кожи будет восстанавливаться в усиленном режиме.

Как бороться с сухостью кожи и трещинами на пятках

Как уже было сказано выше, если проблема выраженная, то лучше обратиться за помощью к специалисту – подологу или дерматологу. Если проблема в неправильном уходе, нужно корректировать уход. В домашних условиях уход сводится к истончению и размягчению ороговевшего слоя на пятках. Это следует делать регулярно, постепенно размягчая кожу на стопах. Не следует ожидать мгновенного результата, за один раз вы не получите «пятки младенца». Но приложите усилия, и ваши стопы будут гораздо мягче:

размягчайте ороговевший слой кожи на стопах при помощи теплых содовых ванн;

для истончения ороговевшего слоя пользуйтесь гладкими, не абразивными полировочными приспособлениями;

после ванночки и полировки смазывайте кожу на стопах специальными питательными средствами для размягчения и увлажнения кожи на стопах. Заметим, что без предварительных процедур использование увлажняющих средств не эффективно, поскольку через толстый грубый слой кожи увлажняющее средство просто не будет впитываться.

Все перечисленные процедуры следует делать в зависимости от выраженности проблемы: ежедневно, через день или раз в неделю. Желательно посоветоваться со специалистом, чтобы определить свой уход.

В условиях косметологического салона хорошо размягчить ороговевший слой можно при помощи пилингов. Для пилинга используются специальные химические средства. Пилинг хорошо полирует кожу на стопах и не оставляет заусениц.