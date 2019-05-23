Надежду Бабкину не узнать: фанаты сравнивают певицу с Клеопатрой

В микроблоге Виктора Салтыкова появилось фото с авторитетной артисткой и ведущей модного шоу Надеждой Бабкиной, рассказывает Joinfo.ua. Непривычный образ певицы удивил ее поклонников. Многим она напомнила египетскую царицу, хотя есть и подписчики, которым исполнительница такой вовсе не нравится.

Надежда Бабкина омолодилась?

Известный российский певец Виктор Салтыков посетил популярное шоу «Модный приговор». Он не упустил возможность сделать фото с Надеждой Бабкиной и поделился им с интернет-пользователями. Новый образ исполнительницы вызывает неоднозначные эмоции у фолловеров.

На фото Надежда Бабкина стоит в обнимку с Виктором Салтыковым. Она немного изменила прическу, сделала прямую челку и ровные кончики в стиле Клеопатры. Свободное зеленое платье артистка дополнила ожерельем. В общем от ее наряда веет атмосферой Египта, что и заметили поклонники.

Некоторые с удивлением отмечают, что на их взгляд, Бабкина даже помолодела. Другие предполагают, что она воспользовалась услугами специалистов для этого и восхищаются ее моложавостью. Есть и те, кто не узнает свою любимицу на фото и считает, что это вовсе не то, что ей нужно.