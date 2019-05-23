Надежду Бабкину не узнать: фанаты сравнивают певицу с Клеопатрой

Одна из ведущих программы «Модный приговор», Надежда Бабкина обескуражила пользователей соцсети новым образом. Поклонники не верят, что на фото, которым поделился Виктор Салтыков запечатлена 69-летняя артистка.
В микроблоге Виктора Салтыкова появилось фото с авторитетной артисткой и ведущей модного шоу Надеждой Бабкиной, рассказывает Joinfo.ua. Непривычный образ певицы удивил ее поклонников. Многим она напомнила египетскую царицу, хотя есть и подписчики, которым исполнительница такой вовсе не нравится.
Надежда Бабкина омолодилась?
Известный российский певец Виктор Салтыков посетил популярное шоу «Модный приговор». Он не упустил возможность сделать фото с Надеждой Бабкиной и поделился им с интернет-пользователями. Новый образ исполнительницы вызывает неоднозначные эмоции у фолловеров.
На фото Надежда Бабкина стоит в обнимку с Виктором Салтыковым. Она немного изменила прическу, сделала прямую челку и ровные кончики в стиле Клеопатры. Свободное зеленое платье артистка дополнила ожерельем. В общем от ее наряда веет атмосферой Египта, что и заметили поклонники.
Некоторые с удивлением отмечают, что на их взгляд, Бабкина даже помолодела. Другие предполагают, что она воспользовалась услугами специалистов для этого и восхищаются ее моложавостью. Есть и те, кто не узнает свою любимицу на фото и считает, что это вовсе не то, что ей нужно.
«Надежда не похожа на себя!Какая то другая совсем!Не то!», «Надежда Георгиевна похожа на Клеопатру .», «Бабкина здесь молодуха Так держать», «Бабкина видно посетила пластического хирурга....классно», «Это Бабкина?», «Неудачное фото», «Совсем не похожа» (Орф. и пункт. авторов сохранены, прим. Ред.) – пишут подписчики в комментариях.