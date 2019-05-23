Топ-4 самых распространенных мифа о бесплодии

Родить ребенка – величайшая радость в жизни женщины! К сожалению, не всем судьба дарит такой подарок! Чтобы вовремя решить проблему, важно знать, что не стоит отчаиваться, потому что возможно все! Joinfo.ua расскажет про самые распространенные мифы о бесплодии, в которые ни в коем случае нельзя верить!

Миф 1. Если у меня уже есть ребенок, я не бесплодна

К сожалению, невозможность зачать ребенка может наступить даже у рожавшей ранее женщины. На это влияют возраст, экология, перенесенные болезни, качество жизни и многие другие факторы.

Если в течение года у пары не получается забеременеть, лучший выход из ситуации – пройти обследование у специалиста.

Миф 2. Ожирение не влияет на способность зачатия

Это неправда. Ожирение привносит в жизнь мужчин и женщин множество проблем. И, прежде всего, это - проблемы со здоровьем.

«У женщин лишние килограммы приводят к нарушениям овуляции, что эквивалентно отсутствию менструаций. Ожирение развивает резистентность к инсулину, который влияет на уровень гормонов и увеличивает риск развития синдрома поликистозных яичников - частой причины женского бесплодия. В этих случаях первая медицинская рекомендация - уменьшить количество лишних килограммов, что может привести к гормональному балансу, первым эффектом которого может стать естественная беременность», - поясняют специалисты.

Миф 3. Возраст не имеет значения

По статистике, снижение уровня рождаемости у женщины начинается в возрасте 30 лет, а уже после 35 лет он резко падает. Естественное старение организма также приносит другие трудности, включая возможные миомы матки, гинекологические инфекции и часто обструкцию маточных труб, которые являются причинами женского бесплодия.

Миф 4. Бесплодной может быть только женщина

Нет, нет и еще раз нет! Сегодня бесплодие - это проблема пары, поэтому оба партнера должны проходить медицинские исследования. Мужчины тоже подвержены воздействию негативных факторов. Именно мужское бесплодие в 62% случаев приводит к тому, что пара не может иметь детей!

Важно знать, что диагноз бесплодие ставится только после тщательного обследования. Ни подруги-друзья, ни интернет не смогут ответить вам на все интересующие вас вопросы и решить проблему, если она существует. За консультациями и лечением необходимо обращаться только к опытным специалистам, которым вы доверяете!