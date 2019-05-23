Пять действенных методов избавиться от приступа боли без помощи таблеток

1. Мигрень

Достаточное потребление воды является отличной профилактикой приступов мигрени. Регулярно выпивая по стакану воды каждые 2 часа, можно снизить риск развития этого недуга.

2. Боль в суставах

Это удивительно, но такая простая и всем знакомая специя, пришедшая к нам из Индии, как куркума, отлично справляется с болезнями опорно-двигательного аппарата. Добавляя по 1000 мг сухой куркумы с молотым перцем в блюда, можно облегчить течение некоторых из них. При обострении боли она подействует не хуже таблетки.

3. Боль в спине

Йоги, гибкие, как кошки, точно знают, как обрести не только ментальный покой, но и здоровый позвоночник. Простые растяжки на коврике или вдоль стены тренируют мышцы, а значит укрепляют мышечный корсет спины.

4. Ушибы, ссадины, острая боль

Применение холодного компресса на область поражения в течение 10-15 минут поможет успокоить боль. В результате резкой смены температур мышцы отвердевают и происходит отток крови от больной области, оказывая обезболивающий эффект.

5. Хроническая боль

Исследования доказывают, что ночные листания фидленты инстаграма вызывают не только сонливость весь следующий день, но и обострение хронических заболеваний. Все просто - причина в физическом истощении организма. Здоровый сон избавит вас от необходимости пить кофе огромными кружками, что, как в замкнутом круге, приводит к бессоннице по ночам.

Хорошие привычки для укрепления здоровья

1. Научитесь медитации. Искусство глубоко дышать и расслабляться - самый ценный подарок, который вы можете сделать своим мышцам и телу в целом. Избавляйтесь от стресса, слушая приятную музыку, читая мантры, визуализируя свою мечту или что-то умиротворяющее.

2. Делайте гимнастику. Она укрепляет мышцы и вызывает выделение эндорфинов.

3. Ведите дневник здоровья. В конце каждого дня отмечайте для себя по 10-балльной шкале снижение уровня боли, чтобы наблюдать прогресс.

4. Опробуйте биофидбэк. Специальное оборудование помогает научиться регулировать неосознанные физические процессы, как, например, сердечный ритм, работу правого и левого полушарий или давление, приводя их работу в норму.

5. Следуйте ЗОЖ. Отказ курения, алкоголя и неправильного питания естественным образом избавит тело от многочисленных явных и скрытых недугов, вызывающих боли.