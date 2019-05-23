Восемь омолаживающих продуктов, за которые ваш организм и кожа скажут спасибо

1. Зеленые бобы

В них содержится много клетчатки и антиоксидантов, замедляющих старение, пишет Fabiosa.ru.

2. Орехи

Любые сырые орехи приносят пользу органам и системам организма, снижая риск рака и сердечных болезней. Ешьте орехи 3 раза в неделю, как минимум, и будете здоровы и полны бодрости.

3. Морковь

В ней содержится много витамина А, который помогает организму бороться с вирусами и бактериями, а также каротиноиды, придающие овощу ярко-оранжевый оттенок и выполняющие функцию антиоксидантов в организме.

4. Виноград

В состав этого фрукта входят антиоксиданты и полифенолы, укрепляющие иммунитет.

5. Авокадо

В этом фрукте содержится моно- и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты и целый ряд витаминов, которые делают вашу кожу гладкой и оказывают защитный эффект от УФ-лучей.

6. Оливковое масло холодного отжима

Обработанное таким способом масло насыщает кожу "полезными" растительными жирами и способствует ее упругости.

7. Темный шоколад

Выбирайте плитку с не менее, чем 70%-ным содержанием натуральных какао-бобов. Такой шоколад содержит флаванолы, ускоряющие приток крови к коже и препятствующие вреду от солнечного света.

8. Грейпфрут

Эти фрукты богаты витамином C, который способствует выработке коллагена, и является антиоксидантом, препятствующим разрушению клеток.

Все вышеперечисленные продукты с легкостью сочетаются между собой, дополняя полезные качества друг друга. Например, легкий салат с виноградом, орехами и авокадо - настоящий кладезь витаминов и, помимо прочего, это очень вкусно.

В качестве гарнира готовьте запеченные овощи в самых разных комбинациях. Соединив оранжевую морковь, красные томаты, зеленый брокколи и цуккини с авокадо, мы получаем аппетитное и сытное блюдо, которое насытит организм разными группами витаминов и микроэлементов и не навредит клеткам и коже!

Слегка подсушенные в духовке тосты с топпингом из овощей, авокадо и чеснока - полезный перекус, который благотворно влияет на всю иммунную систему.

И помните, привычка правильно питаться - это надежный фундамент, за построение которого ваше тело отблагодарит вас здоровой и чистой кожей уже сейчас.