Грандиозное шоу: в Эстонии пройдет Международный фестиваль восточного танца

Мероприятие представляет собой большое танцевальное событие в Таллинне, так как соберет гостей и звезд восточного танца из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, России и Украины.

В программе мероприятия:

два насыщенных дня мастер классов от звезд восточного танца со всей Прибалтики и Украины,

гала-шоу с участием перкуссиониста с мировым именем - Артема Узунова (Россия/Армения) и оркестра ближневосточной музыки (Финляндия/Палестина),

целый конкурсный день.

Гостей мероприятия ожидает базар и разнообразные развлечения.

Главный организатор - победительница многих международных конкурсов и руководитель студии восточного танца LuXoR - Валентина Антонова.

Валентина Антонова. Танцовщица. ФОТО: Личный архив Валентины Антоновой

Не пропусти и ты гала-шоу Raks Tallinn 2019, которое состоится 1 июня в 18.00 в Таллиннской школе по интересам Тондираба.

Билеты можно будет приобрести на месте.