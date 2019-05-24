Пт, 31.05.2019
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  • Спешите! Уже завтра пройдет грандиозное гала-шоу Международного фестиваля восточного танца

Спешите! Уже завтра пройдет грандиозное гала-шоу Международного фестиваля восточного танца
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Raks Tallinn 2019

ФОТО: Фото: промо

С 31 мая по 2 июня в Таллинне пройдет грандиозный Международный фестиваль восточного танца Raks Tallinn 2019. А 1-ого июня, уже завтра, в 18.00 в Тондираба состоится грандиозное гала-шоу фестиваля.

Мероприятие представляет собой большое танцевальное событие в Таллинне, так как соберет гостей и звезд восточного танца из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, России и Украины.

В программе мероприятия:

  • два насыщенных дня мастер классов от звезд восточного танца со всей Прибалтики и Украины,
  • гала-шоу с участием перкуссиониста с мировым именем - Артема Узунова (Россия/Армения) и оркестра ближневосточной музыки (Финляндия/Палестина),
  • целый конкурсный день.

Гостей мероприятия ожидает базар и разнообразные развлечения.

Главный организатор - победительница многих международных конкурсов и руководитель студии восточного танца LuXoR - Валентина Антонова.

Валентина Антонова. Танцовщица.

ФОТО: Личный архив Валентины Антоновой

Не пропусти и ты  гала-шоу Raks Tallinn 2019, которое состоится 1 июня в 18.00 в Таллиннской школе по интересам Тондираба.

Билеты можно будет приобрести на месте.

Смотри на эту красоту и убедись, что ты должен увидеть это в живую!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Valentina Antonova (@valentinabellydance) on

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