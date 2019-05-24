Спешите! Уже завтра пройдет грандиозное гала-шоу Международного фестиваля восточного танца
С 31 мая по 2 июня в Таллинне пройдет грандиозный Международный фестиваль восточного танца Raks Tallinn 2019. А 1-ого июня, уже завтра, в 18.00 в Тондираба состоится грандиозное гала-шоу фестиваля.
Мероприятие представляет собой большое танцевальное событие в Таллинне, так как соберет гостей и звезд восточного танца из Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, России и Украины.
В программе мероприятия:
- два насыщенных дня мастер классов от звезд восточного танца со всей Прибалтики и Украины,
- гала-шоу с участием перкуссиониста с мировым именем - Артема Узунова (Россия/Армения) и оркестра ближневосточной музыки (Финляндия/Палестина),
- целый конкурсный день.
Гостей мероприятия ожидает базар и разнообразные развлечения.
Главный организатор - победительница многих международных конкурсов и руководитель студии восточного танца LuXoR - Валентина Антонова.
Не пропусти и ты гала-шоу Raks Tallinn 2019, которое состоится 1 июня в 18.00 в Таллиннской школе по интересам Тондираба.
Билеты можно будет приобрести на месте.
Смотри на эту красоту и убедись, что ты должен увидеть это в живую!