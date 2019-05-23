Фаршированные кальмары с курицей: пошаговый рецепт

Блюда из кальмаров сегодня стали довольно обыденными. Так, салаты на основе кальмаров готовят уже не только на праздничный стол. А вот удивить гостей можно блюдом из фаршированных кальмаров. Нафаршировать кальмары можно практически любой начинкой по вкусу. Тем не менее, чаще всего кальмары начиняют рисом и грибами. Именно в таком сочетании блюдо получается очень вкусным. Также пользуется популярностью рецепт приготовления фаршированных кальмаров с куриным филе, пишет Ivona.