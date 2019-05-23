Фаршированные кальмары с курицей: пошаговый рецепт

Блюда из кальмаров сегодня стали довольно обыденными. Так, салаты на основе кальмаров готовят уже не только на праздничный стол. А вот удивить гостей можно блюдом из фаршированных кальмаров. Нафаршировать кальмары можно практически любой начинкой по вкусу. Тем не менее, чаще всего кальмары начиняют рисом и грибами. Именно в таком сочетании блюдо получается очень вкусным. Также пользуется популярностью рецепт приготовления фаршированных кальмаров с куриным филе, пишет Ivona.
Мы предлагаем приготовить кальмар фаршированный грибами и курицей в духовке. Блюдо готовится недолго (при условии, если предварительно отварить рис) из доступных ингредиентов. Перед приготовлением кальмаров, их необходимо тщательно очистить от пленок. Для этого надо залить тушку кипятком, тогда кожица будет легко сниматься. Далее кальмар слегка отваривают. Советуем протушить фаршированные кальмары в майонезно-сырном соусе. Общее время приготовления - 60 минут.
Ингредиенты:
- Кальмары 6 шт.
- Куриное филе 200 гр.
- Шампиньоны 100 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Рис 50 гр.
- Яйца 1 шт.
- Растительное масло Соль
- Майонез 150 гр.
- Молоко 30 мл.
- Сыр твердый 50 гр.
Приготовление:
- Очистить кальмары от пленок, варить в подсоленной воде 3 минуты.
- Нарезать мелко лук и грибы, обжарить на сковороде на растительном масле.
- Нарезать мелко курицу, соединить с луково-грибной массой.
- Отварить рис до готовности добавить в начинку.
- Приправить солью, перемешать.
- Нафаршировать фаршем кальмаров.
- Развести майонез молоком, добавить тертый сыр. Перемешать.
- Выложить в смазанную форму кальмары, залить соусом.
- Запекать в духовке при 25 минут при температуре 150 С.
Приятного аппетита!