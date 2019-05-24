Сайт знакомств назвал список стран, в которых живут самые страшненькие люди

Красавицы, участвовавшие в конкурсах красоты, не понаслышке знают, каково это, когда тебя оценивают посторонние люди, которые сами мерилом идеальной внешности не являются. Было бы вам интересно узнать объективное мнение со стороны о том, насколько вы привлекательны? У вас есть такая возможность!
Сайт BeautifulPeople.com создан для того, чтобы самые красивые люди со всего мира нашли друг друга, пишет Fabiosa.ru. Для того, чтобы задержаться в самой большой в мире коммьюнити самых красивых людей, у вас есть ровно 48 часов! За это время аккредитованным пользователям сайта предлагается оценить вашу привлекательность четырьмя уровнями оценок:
«Ммм, пойдет!», «Ок», «Хм, не совсем», «Точно нет» и будьте готовы, что поблажки вам делать не будут.
За все время существования сайта было отклонено около 8,5 млн. заявок «некрасивых» людей, и администрация даже ведет свою статистику того, какие жители каких стран являются самыми страшненькими и из-за каких черт внешности.
- Самыми непривлекательными чертами лица признаны большой нос, лишний вес и плохие зубы. Менее 15% юзеров прошли строгий отбор по этим признакам.
Персональный тренер по фитнесу Дженни Джейкобс из Огайо зарегистрировалась на сайте в поисках любви и познакомилась с британцем, с которым встретилась вживую. Реальность и фото в профиле разительно отличались, и женщина рассказала изданию The Sun, что никогда не выйдет замуж за британца, так как у англичан масса вредных привычек и ужасные зубы.
Сейчас Дженни замужем за медработником, который на восемь лет младше нее, и они счастливы.
Таким образом, у вас почти нет шансов зарегистрироваться, если вы британец: они чаще всего получают отказы, еще и потому, что редко наведываются к барберам и не ухаживают за собой. Также в число самых некрасивых мужчин по версии сайта входят русские, поляки и филиппинцы.
Кто же самые красивые люди планеты?
К самым симпатичным мужчинам и женщинам виртуальные красотки и красавцы отнесли представителей скандинавских народов: шведов и норвежцев. Исполнительный директор сайта Грег Ходж объяснил это так:
«Швеция и Норвегия более всех благословлены эстетической красотой среди прочих наций»
Кстати, регистрация на сайте происходит довольно быстро и испытать свою самооценку может житель/-ница любой страны.
Регистрировались ли вы когда-нибудь на сайтах знакомств?