Семь ошибок на кухне, которые могут стоить здоровья

1. Одна разделочная доска для всего

Желательно иметь минимум две разделочных доски: для овощей и фруктов и других продуктов. Бактерии часто не вымываются до конца и могут попасть в другие блюда. Предпочтительнее выбирать пластиковые дощечки, так как они легче моются и не так сильно впитывают сок и запах продуктов, как деревянные доски.

2. Пробовать сырое блюдо или тесто

Это категорически запрещено. В неготовых продуктах могут содержаться инфекции, которые вызывают пищевое отравление. Например, в муке, на которой замешано тесто, может присутствовать кишечная палочка.

3. Пробовать, не испорчена ли еда

Если есть хоть малейшие подозрения, что продукт просрочен, лучше сразу выбросить и не испытывать органы пищеварения на прочность.

4. Не мыть руки

Работая с разными продуктами, следует мыть руки непосредственно перед каждым следующим этапом готовки теплой водой с мылом.

5. Ждать, пока еда остынет, перед тем, как ставить ее в холодильник

Горячая еда может находиться не больше 1-2 часов вне холодильника, иначе вы рискуете испортить ее вкус и заработать себе пищевое отравление. Во время пикников используйте переносной холодильник.

6. Не менять губки для мытья посуды

Это самые грязные предметы на кухне, на которых всегда скапливается большое количество бактерий. Не ленитесь дезинфицировать их хотя бы раз в день-два и меняйте каждые 2 недели.

7. Неправильно хранить хлеб

Нельзя оставлять хлеб неприкрытым - он легко впитывает посторонние запахи. Лучше выделите ему место на полочке дверцы холодильника и храните в упаковке.