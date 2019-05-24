Мифы и правда о необходимости пить воду каждый день

Вода - связующий элемент во всех процессах, непрерывно происходящих в наших организме. Человеческое тело моментально реагирует на недостаток воды, пытаясь запасти ее из пищи или напитков, которые мы потребляем за день. Мы знаем, что обычному взрослому человеку без острых проблем со здоровьем надо пить 8 стаканов, или 2 л воды в день. Это факт или миф?
Вокруг правил соблюдения водного баланса в организме существует множество мифов, требующих разъяснения, пишет Fabiosa.ru.
1. Нужно пить 8 стаканов чистой негазированной воды в день
Очевидный миф! Это воду в совокупном количестве каждый человек выпивает вместе с чаем, кофе, смузи, соком и прочими напитками.
2. Вода выводит токсины из организма
Это правда. Очищением крови от токсинов в человеческом теле занимаются почки, и если не обеспечить их достаточным количеством жидкости, они просто не смогут нормально функционировать.
3. Желтая моча - признак обезвоживания
Это миф, произошедший из-за недостаточного понимания предыдущего пункта. Явным фактором обезвоживания является моча темно-желтого, вплоть до коричневого, цвета, что свидетельствует о серьезном нарушении работы почек. В норме выделения должны быть светло-соломенного цвета.
4. Сильная жажда свидетельствует об обезвоживании
Необязательно. Обезвоживание в крови начинается при повышении концентрации компонентов крови от 5%, в то время, как сильная жажда наступает при их повышении всего до 2%.
5. Нельзя многократно использовать пластиковые бутылочки
Это факт. При втором и последующих использовании химические элементы, содержащиеся в пластике, выделяются в воду. Кроме того, не тщательно вымытая бутылка может содержать бактерии из ротовой полости.
6. Невозможно «перепить» воды
Миф. Гипонатриемия - опасное состояние, возникающее в результате вымывания натрия из организма и провоцирующее головокружения, конвульсии и даже смерть, особенно во время пробежки.
Сколько же надо пить воды в день?
Суточная норма потребления воды зависит от вашего веса, климата, в котором вы проживаете и уровня активности, которую вы ведете, а также учитывайте интенсивность занятий спортом, беременность и состояние здоровья. В среднем, норма для поддержания водного баланса - это около 30 до 60 мл на каждый килограмм веса. Таким образом, для веса 68 кг идеальный водный баланс составляет употребление воды от 2 л в день.
Как научиться пить больше воды?
Придерживайтесь следующих простых правил:
- Носите с собой бутылочку с водой. Ставьте ее на офисном столе, на тумбочке возле кровати и т.д.
- Не пейте сладкую воду. Газированная вода - источник сахара и дополнительных калорий для вашего организма. Лучше предпочесть обычную воду.
- Пейте воду вместо перекусов. Часто желание что-нибудь съесть - ложный сигнал, возникающий из-за жажды, а не голода, и после стакана воды оно отступит.
- Добавьте текстуры и вкуса. Выжмите сок лимона или лайма, придав воде приятный вкус.
- При активных занятиях спортом употребляйте спортивные коктейли. Они содержит электролиты, способные заместить воду, вышедшую с потом.
Как вы утоляете жажду в течение дня и выпиваете ли указанную в статье норму?