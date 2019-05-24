Мифы и правда о необходимости пить воду каждый день

Вокруг правил соблюдения водного баланса в организме существует множество мифов, требующих разъяснения, пишет Fabiosa.ru.

1. Нужно пить 8 стаканов чистой негазированной воды в день

Очевидный миф! Это воду в совокупном количестве каждый человек выпивает вместе с чаем, кофе, смузи, соком и прочими напитками.

2. Вода выводит токсины из организма

Это правда. Очищением крови от токсинов в человеческом теле занимаются почки, и если не обеспечить их достаточным количеством жидкости, они просто не смогут нормально функционировать.

3. Желтая моча - признак обезвоживания

Это миф, произошедший из-за недостаточного понимания предыдущего пункта. Явным фактором обезвоживания является моча темно-желтого, вплоть до коричневого, цвета, что свидетельствует о серьезном нарушении работы почек. В норме выделения должны быть светло-соломенного цвета.

4. Сильная жажда свидетельствует об обезвоживании

Необязательно. Обезвоживание в крови начинается при повышении концентрации компонентов крови от 5%, в то время, как сильная жажда наступает при их повышении всего до 2%.

5. Нельзя многократно использовать пластиковые бутылочки

Это факт. При втором и последующих использовании химические элементы, содержащиеся в пластике, выделяются в воду. Кроме того, не тщательно вымытая бутылка может содержать бактерии из ротовой полости.

6. Невозможно «перепить» воды

Миф. Гипонатриемия - опасное состояние, возникающее в результате вымывания натрия из организма и провоцирующее головокружения, конвульсии и даже смерть, особенно во время пробежки.

Сколько же надо пить воды в день?

Суточная норма потребления воды зависит от вашего веса, климата, в котором вы проживаете и уровня активности, которую вы ведете, а также учитывайте интенсивность занятий спортом, беременность и состояние здоровья. В среднем, норма для поддержания водного баланса - это около 30 до 60 мл на каждый килограмм веса. Таким образом, для веса 68 кг идеальный водный баланс составляет употребление воды от 2 л в день.

Как научиться пить больше воды?

Придерживайтесь следующих простых правил:

Носите с собой бутылочку с водой. Ставьте ее на офисном столе, на тумбочке возле кровати и т.д.

Не пейте сладкую воду. Газированная вода - источник сахара и дополнительных калорий для вашего организма. Лучше предпочесть обычную воду.

Пейте воду вместо перекусов. Часто желание что-нибудь съесть - ложный сигнал, возникающий из-за жажды, а не голода, и после стакана воды оно отступит.

Добавьте текстуры и вкуса. Выжмите сок лимона или лайма, придав воде приятный вкус.

При активных занятиях спортом употребляйте спортивные коктейли. Они содержит электролиты, способные заместить воду, вышедшую с потом.