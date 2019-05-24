Вера Брежнева в красивом розовом платье похожа на сказочную фею

Жена Константина Меладзе – одна из самых красивых женщин на современной эстраде, пишет Joinfo.ua. Предлагаем в этом убедиться, взглянув на новый образ Веры Брежневой!

Вера Брежнева – фея из сказки

В Инстаграме звезды опубликованы новое фото и видео. В кадрах Вера предстает перед фанатами в нежно-розовом воздушном платье. Брежнева написала, что в таком наряде чувствует себя настоящей принцессой!

Выглядит 37-летняя женщина тоже, как принцесса! Очарования образу придают светлые волосы Веры, стройная фигура и ее невероятно красивая улыбка!

«Боже, какое платье!!!!!!!с ума сойти!, Вы прекрасны!, Какой сказочный образ ))), Божественное платье, Главное что цвет платья так прекрасно подходит Верочке» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. Ред.) - пишут поклонники.

Веру Брежневу любят критиковать

Некоторые, правда, почему-то решили, что не гоже женщине в возрасте «почти под 40» надевать такие «девчачьи наряды». Что сказать? В жизни каждого из нас есть люди, которые только и ждут возможности добавить в бочку меда ложку дегтя и все испортить. К счастью, Вера Брежнева уже выработала иммунитет к критике и недовольству хейтеров всем, что происходит в ее жизни.

Вспомните, как критиковали певицу за то, что она рожала детей от разных мужчин, что несколько раз была замужем, что иногда ее фото слишком откровенны и так далее.

После того, как Вера стала супругой Константина Меладзе, критики стало втрое больше. Певицу обвиняли в том, что она разбила семью известного продюсера, что она его не любит, а живет с ним ради славы и денег.