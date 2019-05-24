Вкус из детства: рецепт приготовления пирожного «Картошка»

Да и сейчас его всё ещё активно производят. Что не удивительно – просто, вкусно, не нужно особых условий для хранения и транспортировки. Такие пирожные даже дома можно изготавливать, благо, каких-то выдающихся кулинарных талантов они не требуют, пишет Joinfo.ua. Рассказываем о рецепте приготовления этого замечательного пирожного.

Рецепт пирожного «Картошка»:

500 грамм ванильных сухарей

400 миллилитров сгущённого молока

50 грамм какао-порошка

200 грамм сливочного масла

100 грамм экстрачёрного шоколада

30 миллилитров коньяка

20 грамм цукатов

Для начала, необходимо перемолоть ванильные сухари в как можно более мелкую крошку. Либо мясорубка, либо кухонный комбайн. Либо даже кофемолка, но на малых оборотах и не очень долго. У нас должна получиться крупная крошка, а не порошок – в этом-то и заключается характерная особенность пирожного «Картошка».

В отдельной миске смешиваем сгущёнку и какао-порошок. Перемешиваем до тех пор, пока не останется комочков. Добавляем туда разрезанное на небольшие кусочки сливочное масло и ставим емкость на малый огонь.

В другой миске растапливаем плитку шоколада. Лучше всего использовать принцип водяной бани. Половину растопленного шоколада выливаем в молоко с маслом, а половину – отставляем в сторону. В общую массу добавляем коньяк - примерно 2 столовых ложки.

А теперь, смешиваем полученную пасту и ванильную крошку. Перемешиваем долго – до получения равномерного теста. Довольно сухого, но не разваливающегося. Если чувствуете, что слишком сухо – влейте туда немного обычного молока.

А дальше – делайте из теста брусочки, колбаски или другие конструкции. Можно даже внутрь закладывать что-то вкусное. Те же цукаты, например.

Когда будет готово – поливаем всё это дело остатками расплавленного шоколада и ставим в холодильник примерно на сутки. Можно дополнительно добавить цитрусовые цукаты, нарезанные тонкими полосочками. Это нужно для того, что пирожное «картошка» как следует пропиталось.