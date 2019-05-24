Вкус из детства: рецепт приготовления пирожного «Картошка»

Среди пирожных, которыми практически всех из нас кормили в детстве, обязательно должно было быть пирожное «Картошка». Просто потому, что по тем давним временам, его было проще всего готовить в промышленных количествах.
Да и сейчас его всё ещё активно производят. Что не удивительно – просто, вкусно, не нужно особых условий для хранения и транспортировки. Такие пирожные даже дома можно изготавливать, благо, каких-то выдающихся кулинарных талантов они не требуют, пишет Joinfo.ua. Рассказываем о рецепте приготовления этого замечательного пирожного.
Рецепт пирожного «Картошка»:
- 500 грамм ванильных сухарей
- 400 миллилитров сгущённого молока
- 50 грамм какао-порошка
- 200 грамм сливочного масла
- 100 грамм экстрачёрного шоколада
- 30 миллилитров коньяка
- 20 грамм цукатов
Для начала, необходимо перемолоть ванильные сухари в как можно более мелкую крошку. Либо мясорубка, либо кухонный комбайн. Либо даже кофемолка, но на малых оборотах и не очень долго. У нас должна получиться крупная крошка, а не порошок – в этом-то и заключается характерная особенность пирожного «Картошка».
В отдельной миске смешиваем сгущёнку и какао-порошок. Перемешиваем до тех пор, пока не останется комочков. Добавляем туда разрезанное на небольшие кусочки сливочное масло и ставим емкость на малый огонь.
В другой миске растапливаем плитку шоколада. Лучше всего использовать принцип водяной бани. Половину растопленного шоколада выливаем в молоко с маслом, а половину – отставляем в сторону. В общую массу добавляем коньяк - примерно 2 столовых ложки.
А теперь, смешиваем полученную пасту и ванильную крошку. Перемешиваем долго – до получения равномерного теста. Довольно сухого, но не разваливающегося. Если чувствуете, что слишком сухо – влейте туда немного обычного молока.
А дальше – делайте из теста брусочки, колбаски или другие конструкции. Можно даже внутрь закладывать что-то вкусное. Те же цукаты, например.
Когда будет готово – поливаем всё это дело остатками расплавленного шоколада и ставим в холодильник примерно на сутки. Можно дополнительно добавить цитрусовые цукаты, нарезанные тонкими полосочками. Это нужно для того, что пирожное «картошка» как следует пропиталось.
В принципе, ванильные сухари можно заменить чем-то похожим – бисквитным или песочным печеньем. С ними даже проще будет, поскольку их вполне можно ломать руками до нужного состояния.