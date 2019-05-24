Шесть малоизвестных фактов о сезонной аллергии

Аллергии появляется в любое время. Даже если в детстве вы не сталкивались с поллинозом или аллергией на пыльцу, это вовсе не значит, что на всю оставшуюся жизнь у вас имеется иммунитет против этого расстройства, пишет Medikforum.ru. Особенно высок риск появления поллиноза в том случае, если от данной аллергии страдают какие-либо ваши родственники.