Онколог назвал способ загореть без вреда для кожи

По мнению врача-онколога Андрея Розина, рассказавшего в прессе о правилах загара, ультрафиолет необходим для здоровья человека, однако манера «жариться» на солнце очень опасна, так загорать нельзя – следует всячески избегать прямых лучей. Специалист отметил, что наиболее полезными являются рассеянные солнечные лучи, поэтому, чтобы не навредить коже, следует загорать в тени, под тентом и к тому же быть одетым, пусть и легко.

Также врачь сказал об использовании средств защиты от ультрафиолета, пишет Medikforum.ru. Андрей Розин советует пользоваться солнцезащитными кремами с индексами SPF от 40 и выше. При этом, напомнил врач, даже при использовании защитныхкремов и лосьонов лучше не находиться под прямыми солнечными лучами. После купания специалист порекомендовал наносить крем заново, даже если до этого использовалось водостойкое средство.

«Загорать можно с раннего утра до полудня и с 16.00 до заката. В середине дня это категорически не рекомендуется, особенно детям», - подчеркнул врач-онколог.

Он предупредил, что одним из предрасполагающих к возникновению меланомы факторов являются частые солнечные ожоги, полученные в детском возрасте.