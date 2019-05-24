О чем мы жалеем в старости: вещи которые нужно делать в течение жизни

А ведь очень многими делами куда проще заниматься именно в молодости, когда и задор есть, и энергии хоть отбавляй. Так, по крайней мере, говорят те, кто уже успел пожить и понять, что даже при всём желании, в старости не получится наверстать все упущенные возможности. Рассказываем, что же эти мудрые старики рекомендуют молодёжи.