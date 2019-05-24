О чем мы жалеем в старости: вещи которые нужно делать в течение жизни

Когда ты молод, кажется, что у тебя впереди целая жизнь и куча времени. Но чем старше становишься, тем больше понимаешь, что времени мало, а вещей, которые стоило бы делать – много, пишет Joinfo.ua.
А ведь очень многими делами куда проще заниматься именно в молодости, когда и задор есть, и энергии хоть отбавляй. Так, по крайней мере, говорят те, кто уже успел пожить и понять, что даже при всём желании, в старости не получится наверстать все упущенные возможности. Рассказываем, что же эти мудрые старики рекомендуют молодёжи.
Что нужно делать, пока ты молод
- Путешествовать. Нет, это можно делать и в старости, но, согласитесь, ходить по горам или ночевать в палатке на берегу Байкала как-то проще, пока молодой.
- Изучать языки. В молодости мозг более пластичен и куда быстрее усваивает новую информацию. Нет, если его постоянно тренировать, то он и в старости работает неплохо, но прежней лёгкости уже не достичь.
- Работать над отношениями. Особенно – как можно быстрее избавляться от токсичных людей в своей жизни.
- Ходить на концерты. Потому как не факт, что в следующий раз ваша любимая группа будет выступать в полном составе.
- Выходить за пределы зоны комфорта. Лучше, чтобы это вошло в привычку, пока разум максимально пластичен – потом это будет куда сложнее.
- Заниматься спортом. В молодости, накачать мышцы не так уж сложно. А с возрастом, придётся прикладывать кучу усилий, чтобы просто сохранить достигнутое.
- Не страдать на нелюбимой работе. Деньги, конечно, важный фактор, но гробить собственную психику ради них всё же не стоит. Благо, сейчас существует огромное количество профессий, которые можно освоить довольно быстро. Но только пока ты молодой.
- Найти общий язык с родителями. Просто потому, что чем старше вы становитесь, тем выше риск, что вы просто не успеете.
- Научиться игнорировать чужое мнение. Точнее, учитывать, но исключительно как рекомендацию, к которой прислушиваться можно, но не нужно. Всё же заведомо объявлять всех людей дураками, ничего не понимающими в жизни – не стоит.
- Учиться правильной расстановке приоритетов. Жизнь вас, конечно, этому сама научит, но лучше сделать это побыстрее, чтобы проблем было меньше.
- Научиться давать отпор. Время научит вас терпению, а вот научиться давать сдачи лучше тогда, когда ты ещё молод и горяч.
- Следить за зубами. Это важно. Очень важно. Если у вас, конечно, нет хорошего знакомого стоматолога, готового заменить вам все зубы одним махом.
- Научиться отпускать людей. Иногда дороги просто расходятся в разные стороны. И не нужно об этом сожалеть.
- Научиться испытывать благодарность. Очень важное умение, которому лучше обучаться как можно раньше.