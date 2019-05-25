Вот это перемены! 54-летняя Моника Беллуччи примерила образ роскошной блондинки

Как известно, сейчас Беллуччи встречается с 36-летним Николасом Лефевром, за развитием отношений пары внимательно следят репортёры и поклонники.

Кроме того, Моника не перестаёт восхищать своей неувядающей красотой. Так, 19-мая знаменитость появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Для этого мероприятия Беллуччи выбрала эффектный чёрный комбинезон и туфли на высоком каблуке.

А ещё итальянская звезда доказала, что даже после 50-ти не нужно бояться экспериментировать со своей внешностью. В рамках фотосессии для журнала Soon Magazine Моника примерила весьма неожиданный образ — роковой блондинки.

Хотя публика привыкла видеть знойную итальянку с тёмными волосами, такой эксперимент пришёлся по душе поклонникам актрисы. Многие из них также отметили, что блонд её молодит.