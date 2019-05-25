Вот это перемены! 54-летняя Моника Беллуччи примерила образ роскошной блондинки

В последние месяцы имя 54-летней Моники Беллуччи регулярно мелькает в прессе. Правда, чаще всего внимание привлекают не её новые роли в кино, а личная жизнь звезды, пишет Fabiosa.ru.
Как известно, сейчас Беллуччи встречается с 36-летним Николасом Лефевром, за развитием отношений пары внимательно следят репортёры и поклонники.
Кроме того, Моника не перестаёт восхищать своей неувядающей красотой. Так, 19-мая знаменитость появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Для этого мероприятия Беллуччи выбрала эффектный чёрный комбинезон и туфли на высоком каблуке.
А ещё итальянская звезда доказала, что даже после 50-ти не нужно бояться экспериментировать со своей внешностью. В рамках фотосессии для журнала Soon Magazine Моника примерила весьма неожиданный образ — роковой блондинки.
Хотя публика привыкла видеть знойную итальянку с тёмными волосами, такой эксперимент пришёлся по душе поклонникам актрисы. Многие из них также отметили, что блонд её молодит.
А как вам эта смена имиджа? С каким цветом волос Моника вам кажется привлекательнее?