Сб, 25.05.2019
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  • Вот это перемены! 54-летняя Моника Беллуччи примерила образ роскошной блондинки

Вот это перемены! 54-летняя Моника Беллуччи примерила образ роскошной блондинки

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Моника Беллуччи

ФОТО: SCANPIX

В последние месяцы имя 54-летней Моники Беллуччи регулярно мелькает в прессе. Правда, чаще всего внимание привлекают не её новые роли в кино, а личная жизнь звезды, пишет Fabiosa.ru.

Как известно, сейчас Беллуччи встречается с 36-летним Николасом Лефевром, за развитием отношений пары внимательно следят репортёры и поклонники. 

Кроме того, Моника не перестаёт восхищать своей неувядающей красотой. Так, 19-мая знаменитость появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Для этого мероприятия Беллуччи выбрала эффектный чёрный комбинезон и туфли на высоком каблуке.

А ещё итальянская звезда доказала, что даже после 50-ти не нужно бояться экспериментировать со своей внешностью. В рамках фотосессии для журнала Soon Magazine Моника примерила весьма неожиданный образ — роковой блондинки.

Хотя публика привыкла видеть знойную итальянку с тёмными волосами, такой эксперимент пришёлся по душе поклонникам актрисы. Многие из них также отметили, что блонд её молодит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Patrice van Malder (@vanmalder) on

А как вам эта смена имиджа? С каким цветом волос Моника вам кажется привлекательнее?

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