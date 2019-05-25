ТОП-6 худших зодиакальных пар

1. Овен + Телец

Упрямство и упорство этих знаков Зодиака часто приводит к непримиримым стычкам между партнерами. Овну просто необходимо все контролировать, тогда как Телец не терпит посягательств на свою свободу. Овнов раздражает настойчивость, граничащая с навязчивостью, Тельцов, а те в свою очередь просто не могут обойтись без выяснения отношений. Когда они заканчиваются, оба партнера буквально вздыхают от облегчения.

2. Телец + Стрелец

Для Стрельцов вся жизнь - одно большое авантюрное приключение. В отношениях у них, как правило, оказывается больше опыта, чем у Тельцов, чем они не преминут похвастаться. Спокойные Тельцы предпочитают тихую семейную жизнь и любовное гнездышко оказывается просто невозможно построить с вечными гуляками Стрельцами.

3. Близнецы + Козерог

Союз-катастрофа. Козерогам не свойственна спонтанность, к которой так привыкли Близнецы. Им сложно прийти к консенсусу, ведь взгляды на жизнь у Близнецов и Козерогов диаметрально противоположны. При этом на компромисс не желает идти ни один из партнеров, гордыня мешает им уступить даже в самой мелком и незначительном вопросе.

4. Рак + Водолей

Чувственным Ракам порой бывает очень сложно ужиться с Водолеями. Две страстные натуры способны на искреннюю любовь, но привыкли выражать ее по-разному. Раку нужна нежность и безоговорочная поддержка, тогда как Водолей привык смотреть на все критично и не очень следит за тем, что и кому он говорит. Они часто обижают своих возлюбленных напускной холодностью и язвительными комментариями, а Раки просто душат Водолеев своим вниманием и заботой.

5. Лев + Скорпион

Скорпионам не свойственно поклоняться и рассыпаться в комплиментах не перед кем, даже перед своими возлюбленными. Обозленные отсутствием должного внимания, Львы нередко начинают искать ободрения и восхищения на стороне, что может привести к эмоциональной измене. А так как Скорпионы просто чудовищно ревнивы, они не способны простить свои Львам подобные вольности. Даже самая крепкая любовь не способна разрешить этот бесконечный конфликт.

6. Дева + Стрелец