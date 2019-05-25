Как приготовить куриные наггетсы в мультиварке без масла

Наггетсы - закуска из куриной грудки в панировке, обжаренная во фритюре. Слово наггет означает «самородок» и было придумано в США во времена Золотой Лихорадки. Через сто лет придумали блюдо, которое назвали наггетсами, ведь оно внешне похоже на небольшие золотые слитки. Позже придумали технологию замораживания продукта, а в 1979 первые наггетсы стали готовить в сети быстрого питания McDonalds, где ими можно полакомиться и сегодня.
Приготовить наггетсы можно и в домашних условиях, при этом блюдо будет в раз полезнее, чем в заведениях общепита. Отлично получаются наггетсы в мультиварке, при этом нет необходимости в использовании большого количества масла либо даже обойтись без него, пишет Ivona. Рецепт именно таких наггетсов мы и предлагаем читателям Ивоны. Мясо по этому рецепту получится сочным, а корочка будет хрустящей и нежирной. К наггетсам советуем приготовить дополнительно майонезный соус с маринованными огурчиками. Надо 3 ст.л. майонеза смешать с 2 ст.л. резаного укропа и двумя огурцами, которые мелко нарезают.
Ингредиенты:
- Куриное филе 2 шт.
- Соленый крекер 180 гр.
- Паприка сладкая сухая 2 ч.л.
- Соль, перец душистый по ½ ч.л.
- Яйца 2 шт.
Приготовление:
- Взбить яйца венчиком.
- Растереть скалкой крекер, но не перемалывать в блендере.
- Добавить к крекеру паприку, перемешать.
- Нарезать филе на кусочки, приправить солью и перцем.
- Обвалять каждый кусочек в яйце, потом в кляре из крекера.
- Выложить филе в панировке на решетку.
- Поставить под решетку в духовке противень с пергаментом.
- Выпекать 15 минут при температуре 200 С.
- Выложить наггетсы в корзинку с салфетками, подавать вместе с соусом.
Приятного аппетита!