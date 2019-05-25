Как приготовить куриные наггетсы в мультиварке без масла

Приготовить наггетсы можно и в домашних условиях, при этом блюдо будет в раз полезнее, чем в заведениях общепита. Отлично получаются наггетсы в мультиварке, при этом нет необходимости в использовании большого количества масла либо даже обойтись без него, пишет Ivona. Рецепт именно таких наггетсов мы и предлагаем читателям Ивоны. Мясо по этому рецепту получится сочным, а корочка будет хрустящей и нежирной. К наггетсам советуем приготовить дополнительно майонезный соус с маринованными огурчиками. Надо 3 ст.л. майонеза смешать с 2 ст.л. резаного укропа и двумя огурцами, которые мелко нарезают.