Знаки Зодиака, которые подают на развод без долгих колебаний

Решительные знаки Зодиака: на развод так на развод!

Таких решительных мужчин и женщин, подающих или соглашающихся на развод без длительных колебаний, можно определить по знаку зодиака. Видимо, звезды как-то по-особенному влияют на такие мысли, отчего у человека может быть не один брак. Кто же они, люди, склонные к разводу?

Рыбы

Они не пойдут сами на разрыв отношений, и даже не будут провоцировать конфликт, так как привыкли плыть по течению. Но если партнер склонен к измене, то Рыбы такого не прощают и расстаются сразу, без долгих объяснений.

Рак

Представители этого знака обычно считаются очень домашними и семейными знаками. Но если отношения в паре категорически не складываются, то Раки не будут бороться за ним. Им проще закончить и идти навстречу счастью, где их смогут оценить по достоинству.

Стрелец

Любвеобильные Стрельцы готовы посвятить себя другому, если есть совпадение по интересам, эмоциям. Но их импульсивность иногда играет с ними негативную роль - в момент ссоры они могут принять решение о разводе и сказать об этом. А вот отмотать ситуацию назад и признать ошибку совсем не в их характере.