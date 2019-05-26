Вс, 26.05.2019
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Рецепт Юлии Высоцкой: вкусный ужин на быструю руку

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Юлия Высоцкая.

ФОТО: Instagram

Не знаете, что быстро приготовить на ужин? Мы вам подскажем, предложив отличный рецепт пасты с баклажанами и помидорами черри от Юлии Высоцкой.

Высококлассный кулинар Юлия Высоцкая заслужила уважение и признание домохозяек благодаря тому, что всегда готова поделиться идеями, что приготовить для семьи, чтобы порадовать родных и себя любимую. Joinfo.ua предлагает вашему вниманию рецепт пасты с баклажанами и помидорами черри.

Рецепт Юлии Высоцкой

Безусловно, некоторыми ингредиентами запастись придется. Так уж сложилось, что Юлия Высоцкая зачастую предлагает добавлять в блюда составляющие, которые не всегда могут найтись в холодильнике. Между тем, данный рецепт все равно можно считать бюджетным, а учитывая его потрясающий вкус и красивый вид, то пора уже приступать к процессу приготовления!

Ингредиенты:

  • Макароны пенне – 100 грамм;
  • Баклажаны – 1 штука среднего размера;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Сыр пармезан – 120 грамм;
  • Помидоры черри – 100 грамм;
  • Оливковое масло – 2 столовые ложки;
  • Базилик свежий, орегано – по вкусу.

Как приготовить пасту?

  1. Для начала необходимо отварить пасту пенне до состояния аль денте (полуготовности).
  2. Пока будет вариться паста нарезаем баклажан брусочками. Затем солим их и заливаем водой. Ждем минут 20, чтобы ушла горечь с овоща, а затем промываем и высушиваем.
  3. Чеснок очищаем и мелко режем, либо выдавливаем с помощью чеснокодавилки.
  4. Разогреваем сковороду на оливковом масле, добавляем чеснок и баклажаны. Обжариваем их до полной готовности, затем добавляем черри (разрезанные пополам) и обжариваем еще около одной минуты. К слову, в качестве альтернативы, вместо черри можно использовать измельченную мякоть обычных помидоров.
  5. Пенни аль денте откидываем на дуршлаг, затем выкладываем их к баклажанам и помидорам в сковороду. Добавляем пряности: базилик, орегано. Перемешиваем.
  6. Оставляем на пару минут «настояться», а перед подачей посыпаем блюдо натертым сыром пармезаном.

Блюдо готово, приятного аппетита!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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