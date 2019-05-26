Рецепт Юлии Высоцкой: вкусный ужин на быструю руку

Высококлассный кулинар Юлия Высоцкая заслужила уважение и признание домохозяек благодаря тому, что всегда готова поделиться идеями, что приготовить для семьи, чтобы порадовать родных и себя любимую. Joinfo.ua предлагает вашему вниманию рецепт пасты с баклажанами и помидорами черри.

Безусловно, некоторыми ингредиентами запастись придется. Так уж сложилось, что Юлия Высоцкая зачастую предлагает добавлять в блюда составляющие, которые не всегда могут найтись в холодильнике. Между тем, данный рецепт все равно можно считать бюджетным, а учитывая его потрясающий вкус и красивый вид, то пора уже приступать к процессу приготовления!