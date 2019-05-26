Три правила ЗОЖ, соблюдать которые уже не обязательно

Правило первое: обязательный сытный завтрак.

Завтракать полезно, но в реальности физиологическая потребность организма в завтраке у всех разная. Ученые отмечают, что необходимость завтрака определяется индивидуальными биоритмами человека. Если голод пробуждается только спустя несколько часов после подъема с постели, то сытно завтракать человеку с такой особенностью не обязательно – достаточно перекусить чем-нибудь легким. Исследователи отмечают, что плотный завтрак актуален только в том случае, когда человек испытывает в течение дня серьезные физические нагрузки. Согласно данным, полученным учеными Китайского университета Сянгана (Гонконг), в утренние часы из-за низкого содержания глюкозы происходит максимальное накопление жировых отложений, и насыщенные питательными веществами завтраки лишь усиливают этот процесс роста жировой ткани.

Правило второе: исключить из питания сладости.

​По мнению врача-эндокринолога и диетолога Екатерины Александровой, если у человека нет проблем с весом, нет нарушений углеводного обмена, то в умеренном количестве сладости нисколько не помешают. И даже при наличии лишнего веса или сахарного диабета, считает диетолог, можно не отказываться от сладостей окончательно, хотя и предпочитать все же лучше натуральные сахарозаменители. Сладости – источник глюкозы, которая нужна головному мозгу для нормального функционирования. Кроме того, они играют роль антидепрессантов. Гораздо более эффективным, чем питание, лишенное быстрых углеводов, для поддержания здоровья является сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, клетчатки и полезных жиров, в котором сладкое присутствует как приятное дополнение.

Правило третье: пить от 2 литров воды в день.